Fox News: Google отверг обвинения Трампа в работе на военную машину Китая

Google заявил, что сотрудничает с Пентагоном во многих областях и не сотрудничает с вооружёнными силами Китая. Однако, по мнению отставного генерала Джека Кина, отказ IT-гиганта от участия в некоторых военных программах США по «этическим соображениям» нелогичен, ведь именно Америка сделала Google процветающим.

Президент Трамп взялся за Google. Вот что он написал в Twitter на выходных: «Google помогает Китаю и его вооружённым силам, но не Соединённым Штатам. Ужасно! Хорошая новость в том, что они помогали мошеннице Хиллари Клинтон, но не Трампу… и чем же всё это кончилось?».



Такой была реакция президента на вот это предупреждение главного генерала страны — мы уже показывали вам этот фрагмент на прошлой неделе.



ДЖОЗЕФ ДАНФОРД, председатель Объединённого комитета начальников штабов США: Работа, которую делает Google в Китае, несёт прямую… косвенную выгоду китайским вооружённым силам. Когда партнёры индустрии работают в Китае, зная, что есть эта косвенная выгода, мы следим за этим с большой обеспокоенностью. Откровенно говоря, слово «косвенная», возможно, не в полной мере отражает действительность. Это в большей мере прямая выгода китайским вооружённым силам.



Google эти утверждения отрицает. Компания передала программе Bulls&Bears следующее заявление: «Мы не работаем с китайскими вооружёнными силами. Мы работаем с правительством США, в том числе с Министерством обороны, во многих областях, включая кибербезопасность, набор личного состава и здравоохранение». Конец цитаты.



С нами Джек Кин — генерал в отставке и старший аналитик Fox News по вопросам стратегии. Можем ли мы доверять Google, генерал?



ДЖЕК КИН, военный аналитик Fox News: Я хотел бы думать, что можем, но я немного потрясён происходящим. Разумеется, Google вправе решать, какого рода бизнес он хочет вести. Они вышли из конкурса на разработку облачных операций Пентагона, а также из работ по улучшению анализа видео и изображений с наших беспилотников. И они имеют на это право, но меня поражает то, что за этим следует. Свой выход они объяснили тем, что эти начинания не соответствуют их корпоративным ценностям. Это был ответ на просьбу сотрудников прекратить сотрудничество Google с Министерством обороны или помощь Министерству обороны в ведении военных действий.



Это, я считаю, довольно примечательно, учитывая, что именно американские ценности создали условия для процветания Google. Если угодно, американские ценности, которые находятся под защитой американских вооружённых сил! Так что это поразительное высказывание. Думаю, они ввязались во что-то вроде пиар-кошмара.



КРИСТИНА ПАРТСИНЕВЕЛОС, корреспондент Fox Business Network: Но не кажется ли вам, что это лишь пример… Ранее в этой программе мы говорили про GM…



ДЖЕК КИН: С кем я говорю?



КРИСТИНА ПАРТСИНЕВЕЛОС: Кристина. Это Кристина Партсиневелос.



ДЖЕК КИН: Ясно. Спасибо.



КРИСТИНА ПАРТСИНЕВЕЛОС: Мы говорили о вмешательстве правительства и о том, как президент высказался по поводу GM. Разве это не очень похожая ситуация: президент пишет в Twitter, причём от третьего лица, что Google должен участвовать или должен помогать вооружённым силам США? Но у меня к вам следующий вопрос, генерал: разве это не свидетельствует о том, что Google, возможно, не доверяет правительству в плане правильного применения его технологий?



ДЖЕК КИН: Не знаю, чем они могли бы это обосновать. Не знаю, на какие случаи в прошлом вы намекаете. Мы делаем с технологиями… что? Мы берём технологии…



КРИСТИНА ПАРТСИНЕВЕЛОС: Да, но если они не стали продолжать проект Dragonfly…



ДЖЕК КИН: Позвольте мне закончить. Вы затыкаете мне рот. Если взять технологии, предоставляемые оборонной индустрией Соединённым Штатам, а в данном случае — вооружённым силам, очевидно, что эти технологии мы используем для защиты национальных интересов Америки. В чём же неправильное использование?



КРИСТИНА ПАРТСИНЕВЕЛОС: Подумайте о ситуациях за рубежом. Это ваша специальность, не моя. Но если использовать неправильно… учитывая злоупотребления технологиями беспилотников… Опять-таки я не знаю всех подробностей, но я спрашиваю вас: не может ли это беспокоить компанию?



ДЖЕК КИН: Приведите мне хоть один пример злоупотребления технологиями беспилотников?



КРИСТИНА ПАРТСИНЕВЕЛОС: Как я уже говорила, эксперт вы, а не я. Поэтому я не хотела…



ДЖЕК КИН: Тогда зачем вы это упомянули?



КРИСТИНА ПАРТСИНЕВЕЛОС: Потому что это… Потому что если это не соответствует корпоративным ценностям, а они боятся, что правительство США будет использовать их технологии в целях, которые, возможно, будут плохо соотноситься с тем, что они считают правильным… Внушает ли это беспокойство? Это практически свидетельствует о том, что Google, возможно, с недоверием относится к использованию своих технологий правительством. Об этом я вас и спрашиваю.



ДЖЕК КИН: Понятия не имею. Я знаю, что мы делаем с технологиями беспилотников. Они защищают интересы Америки. Полагаю, вы исходите из того, что… Вы намекаете на то, что время от времени беспилотники ошибались и убивали на поле боя невинных гражданских. Точно так же, как солдатам и обычным бомбам случалось убивать на поле боя невинных гражданских.



Кстати, Кристина, ни одна страна мира не делает больше для предотвращения жертв среди мирного населения. Наша страна никогда намеренно не направляет своё оружие против гражданских. Мы этого всячески избегаем. В то время как Китай регулярно направляет своё оружие на гражданское население.



Дата выхода в эфир 18 марта 2019 года.