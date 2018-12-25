Intercept: «стрекоза» не взлетела — Google остановил разработку поисковика для китайского рынка

Компании Google пришлось прекратить работу по созданию поисковой системы Dragonfly, когда стало известно, что в поисковике использовались технологии по сбору данных о китайских гражданах. Ранее Google уже столкнулся с многочисленными протестами правозащитников, недовольных тем, что американский IT-гигант пошёл на поводу у китайской интернет-цензуры, сообщает The Intercept.

Компания Google была вынуждена остановить разработку создаваемого специально для Китая поисковика, который бы соответствовал жёстким требованиям цензуры в стране, сообщает The Intercept. Речь идёт о поисковой системе Dragonfly (Стрекоза. — ИноТВ) , которая должна будет удалять контент, который китайское руководство расценивает как нежелательный.

The Intercept предполагает, что Google может быть вынужден отказаться от Dragonfly, так как компании пришлось прекратить поддержку системы анализа данных, которая занималась сбором информации о китайских гражданах. Это произошло после того, как о системе 265.com узнала команда по защите конфиденциальности Google.

Подобное развитие событий стало серьёзным ударом для ряда высокопоставленных сотрудников компании, в том числе для генерального директора Google Сундара Пичая, которые сделали возвращение на китайский рынок одним из своих приоритетов.

При этом интернет-издание отмечает, что команде по защите конфиденциальности компании стало известно, что при разработке Dragonfly сотрудники использовали 265.com только в августе этого года. С помощью данной системы в Google надеялись создать чёрный список сайтов, которые были бы недоступны пользователям в Китае. Граждане страны не смогли бы видеть значительное количество информации, касающейся таких тем, как демократия, права человека и мирные протесты.

Сайт 265.com, приобретённый Google в 2008 году у китайских собственников, показывает новости, гороскопы, позволяет искать фото, видео и другие ресурсы, однако сам не обрабатывает запросы, а перенаправляет их на Baidu. В свою очередь, Baidu является самой популярной поисковой системой в Китае и главным соперником американской компании на китайском рынке. 265.com при этом лишь давала Google представление о том, что интересует граждан страны, что помогало при создании Dragonfly.

Так, при помощи 265.com сотрудники компании видели список сайтов, который бы открылся китайцам, если бы они вбили определённые слова или фразы в поисковую строку Google. А затем программа BeaconTower позволяла им проверять, какие из этих сайтов будут заблокированы, чтобы удалять их из Dragonfly.

После того как команда по защите конфиденциальности Google узнала о ситуации, там «очень разозлились», так как от них скрывалось использование 265.com.

«Данные 265.com были неотъемлемой частью Dragonfly. Доступ к данным сейчас прекращён, что остановило прогресс», — сказал один из источников The Intercept.

Кроме того, часть сотрудников, прежде занимавшаяся разработкой поисковой системы для Китая, были перенаправлены на работу с другими проектами.

На прошлой неделе Пичай отвечал на вопросы относительно Dragonfly в конгрессе США. По его словам, в настоящий момент запуск проекта не планируется, однако он не исключил подобную возможность в будущем.

The Intercept напоминает, что изначально система должна была начать свою работу в период между январём и апрелем 2019 года. Тем не менее компания столкнулась с противостоянием, как ряда своих сотрудников, так и множества защитников прав человека.