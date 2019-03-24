Libération: Франция не стала вторить США и обвинять Россию в кибератаках

Франция и США расходятся во взглядах на кибератаки: если Вашингтон и многие другие его союзники называют Россию виновной в их совершении, то Париж с подобными заявлениями не спешит, отмечает Libération. Издание опасается, что такая политика Франции, нацеленная на переговоры и снижение напряжённости, может плохо сказаться на грядущих европейских выборах.

У Франции и США совершенно разные подходы к оценке кибератак, пишет Libération. Так, Франция не спешит в случае их обнаружения сразу указывать пальцем на Россию или Китай, и это явно не радует Штаты, отмечает автор статьи. И в этом она зачастую оказывается особняком среди западных держав.

Так, журналистка приводит пример, что в октябре 2018 года почти все члены так называемого союза «пяти глаз», куда входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, обвинили российскую разведку в организации кибератак, и Евросоюз вторил их словам. Однако сама Франция, хоть и «выразила полную солидарность с союзниками», всё же не стала сама повторять обвинения.

Хотя иногда Париж всё же выходит из тени, пишет издание. Так, в январе министр вооружённых сил Франции обвинила «группу русскоговорящих информационных пиратов» в атаке на почтовые ящики 19 служащих министерства. Впрочем, автор статьи отмечает, что это заявление было сделано не само по себе, а в рамках представления первой французской военной доктрины по борьбе в информационном пространстве.

Так что пока что Франция продолжает следовать своей стратегии, которая в большей степени основана на двустороннем диалоге и внедрении каналов для снижения напряжённости. По мнению автора статьи, такие стратегические разногласия с Западом могут сказаться на грядущих выборах.

При этом в Штатах некоторые компании в своей деятельности, наоборот, поставили во главу угла определение виновных в кибератах. Так, автор статьи пишет об американской компании FireEye, которая заявила, что заметила некий рост вредоносной активности в адрес европейских правительственных организаций, а также СМИ Франции и Германии, что, по их мнению, стало делом рук группировок, которые поддерживает Россия. И всё это, утверждают там, связано с грядущими в Европе выборами, хотя, как они сами признают, никаких доказательств тому не обнаружено. И всё же журналистка Libération делает вывод: киберкампания уже началась.