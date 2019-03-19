NYT: американский министр назвала «подрывную» деятельность России угрозой национальной безопасности США

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен назвала основной угрозой безопасности США киберугрозы, передаёт The New York Times. При этом она обвинила Россию в стремлении подорвать американские выборы и демократию при помощи киберсредств.

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен выступила с перечнем главных угроз национальной безопасности страны, назвав основным приоритетом деятельности ведомства в ближайшие годы киберугрозы, сообщает The New York Times.

Издание подчёркивает, что излюбленной теме президента США Дональда Трампа — иммиграции — Нильсен посвятила лишь незначительную часть своего выступления.

«В Министерстве внутренней безопасности невероятное количество талантов. Меня беспокоит, что талант и эти возможности недостаточно используются, так как в глазах множества представителей Белого дома единственная цель министерства — проведение иммиграционных и пограничных мероприятий», — заявила Нильсен.

Однако к вопросу безопасности киберпространства она возвращалась на протяжении всей речи.

«Первое в моём списке угроз, как многие из вас могут догадаться, слово «киберугроза» обведено, выделено и подчёркнуто», — отметила министр.

Кроме того, Нильсен назвала угрозами безопасности США терроризм и международную преступность, а также «хакеров и возрождающихся соперников среди государств».

Не обошла министр вниманием и активность России. Так, она обвинила российского лидера Владимира Путина в «согласованных усилиях, призванных подорвать наши выборы и наши демократические процедуры при помощи киберсредств».

При этом она высоко оценила деятельность департамента по защите неприкосновенности промежуточных выборов 2018 года, а также подчеркнула, что не сомневается в способности своего министерства обеспечить безопасность президентских выборов 2020 года, пишет The New York Times.