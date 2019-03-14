Der Tagesspiegel: Трамп прав, когда предостерегает Германию от Huawei и «Северного потока»

Угрозы США едва ли осуществимы, но американский президент Дональд Трамп и его представители правы, когда предостерегают Германию от сотрудничества с Huawei, считает репортёр Der Tagesspiegel Франк Янсен. По его мнению, создание сети 5G вместе с китайским концерном сделает Германию зависимой от Пекина, как «Северный поток» сделал её более зависимой от российского газа. Только от Huawei на немецкой территории ещё не поздно отказаться.

Дональд Трамп прав в случае с компанией Huawei, считает репортёр Der Tagesspiegel Франк Янсен.

Вокруг китайского концерна продолжают разгораться споры. Американский президент пытается грубыми методами помешать Германии предоставить Huawei доступ к развитию мобильной сети 5G, пишет немецкая газета. Посол США в Берлине Ричард Гренелл со всей серьёзностью пригрозил немецкому правительству ограничить обмен секретной информацией, чтобы предотвратить утечку важных данных к китайцам. США ведут себя истерично?

На этот вопрос автор статьи отвечает: «Во всяком случае, тон звучит именно так». Угроза кажется бессмысленной, потому что сокращённый обмен информацией с немецкой разведкой и ведомством по охране конституции ощутит и сам Вашингтон. Например, если американские спецслужбы придержат информацию об исламистских террористах, возрастёт опасность того, что немецкие власти не смогут предотвратить террористическую атаку на американские учреждения. Угроза Гренелла не работает. Однако беспокойство, которое движет им и Трампом, к сожалению, оправдано, считает Франк Янсен.

В техническом плане Huawei, возможно, более подкован, чем большинство других предприятий мобильной связи. Тем не менее как властелин над сетью 5G концерн представляет угрозу для безопасности Германии, подчёркивает журналист. Китайская компания может сколько угодно изображать любезность и постоянно клясться, что никогда не будет использовать свою технологическую мощь в целях шпионажа. Но Huawei — не независимое предприятие, отвечающее само за себя, а концерн, находящийся в подчинении диктатуры, которую едва ли можно превзойти в её мании контроля.

Китайское правительство осуществляет программы по наблюдению за населением с применением цифровых технологий, чтобы от государства не ускользнула никакая критика, ни один проступок и ни одно отклонение, утверждает немецкая газета. Если же люди пытаются этому противиться, их протест уничтожается мощным аппаратом подавления, как в случае с уйгурами или жителями Тибета. А чтобы у граждан вообще не возникало мысли о том, чтобы выступить с демократической инициативой в интернете вместе с другими гражданами, Facebook, Instagram и Twitter в стране заблокированы. Более того, китайские интернет-концерны предоставляют данные о своих пользователях правительству, сообщается в статье.

По мнению автора, странно было бы полагать, что в Huawei всё происходит иначе и что концерн следует духу демократии. «Правительство Германии не может быть таким наивным», — отмечает журналист. Единственный понятный мотив для предоставления Huawei шанса развивать сеть 5G заключается в беспокойстве по поводу того, что в противном случае немецким компаниям в Китае придётся тяжело, разъясняет Der Tagesspiegel. Однако может ли это быть причиной для предоставления диктатуре, по крайней мере, косвенного доступа к важнейшей технологической сфере Германии?

С точки зрения автора статьи, Германия не должна впадать в ещё большую зависимость от «авторитарных режимов». Следует задуматься уже по поводу того, что Россия всё сильнее может влиять на газоснабжение при помощи «Северного потока», призывает репортёр немецкой газеты. Трамп много раз критиковал этот газопровод, и в этом он тоже прав, уверяет Франк Янсен. С его точки зрения, в долгосрочной перспективе «завоеватель Крыма» Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин — «плохие парни», которых Германии следует опасаться. Поэтому нужно отказаться от сотрудничества с Huawei. С «Северным потоком» это уже слишком поздно, заключает Der Tagesspiegel.