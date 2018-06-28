Washington Times Оригинал

Сноуден: Трамп взялся за разоблачителей — по примеру Обамы

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Эдвард Сноуден обвинил правительство Дональда Трампа в том, что оно действует так же, как команда его предшественника — ведёт войну против разоблачителей - экс-сотрудников АНБ. Так, в США были предъявлены обвинения Риэлити Уиннер, которая раскрыла информацию о том, что АНБ подозревает Россию в кибератаке, сообщает Washington Times.
Сноуден: Трамп взялся за разоблачителей — по примеру Обамы
Reuters

 

Президент Трамп продолжает войну против разоблачителей, которую вёл его предшественник, утверждает бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден. Такое заявление он сделал в Twitter, пишет Washington Times, спустя несколько часов после того, как другого бывшего сотрудника АНБ Риэлити Уиннер признали виновной в незаконном хранении и передаче секретной информации.
 
«Война против разоблачителей продолжается и при новой администрации: первому журналисту, которого преследуют при Трампе, Риэлити Уиннер, отказано в защите, и её посадили на пять лет. В чём её «преступление»? Она показала нам, что @NSAGov (АНБ. — ИноТВ) подозревает Россию, что она взломала поставщика систем электронного голосования», — написал Сноуден.
 
Виннер обвиняют в раскрытии разведданных сайту The Intercept, который был создан как платформа для публикации документов Сноудена. Рассмотрение её дела в основном происходит в закрытом формате. Арестовали её в июне прошлого года, и она стала первым человеком, которого обвинили в утечках секретных документов при администрации Трампа.
 
Всего при Бараке Обаме по Акту о шпионаже осудили 8 разоблачителей, включая самого Сноудена и Челси Мэннинг. Из-за этого его правительство обвиняли в ущемлении свободы слова и журналистов, пишет Washington Times.

 

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источник
Washington Times США Северная Америка
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