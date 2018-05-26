Huffpost: Сноуден уверен, что Трамп обожает Путина — но на расследование Мюллера рассчитывать не советует

Эдвард Сноуден убеждён, что Дональд Трампа испытывает огромную симпатию к российскому коллеге Владимиру Путину, пишет Huffington Post. Однако, по мнению бывшего сотрудника АНБ, не стоит ожидать, что расследование Мюллера найдёт неопровержимые доказательства против президента США.
Симпатия президента США Дональда Трампа к своему российскому коллеге Владимиру Путину не вызывает сомнений. Однако, по словам Эдварда Сноудена, американцам не стоит возлагать слишком большие надежды на расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, пишет Huffington Post.
Издание напоминает, что пять лет назад Сноуден обнародовал секретные данные о деятельности Агентства национальной безопасности США. С тех пор разоблачитель живёт «визгнании» в России.
«Во всём мире Трамп никого не любит так сильно, как российского президента», — полагает Эдвард Сноуден. Однако «люди просят слишком многого, когда надеются, что расследование Мюллера найдёт неопровержимые доказательства против Трампа», — считает он.
На бывшего сотрудника АНБ Трамп не производит впечатление человека, которого было бы разумно привлекать к сложным шпионским операциям. По его словам, президент США «даже не может вспомнить, как собирается закончить предложение».
По мнению Сноудена, это, однако, не означает, что американский лидер не хочет сотрудничать или делать всё, что в его силах, чтобы получить преимущество. Кроме того, Сноуден призывает американцев не сдаваться и не останавливаться на достигнутом, а бороться за перемены.
«Я верю, что этот мир может быть лучше. Верю, что он должен быть лучше. Но он не изменится до тех пор, пока мы сами его не улучшим», — приводит издание слова Сноудена. Чтобы изменить мир к лучшему, необходимо рисковать, усердно работать и уметь идти на жертвы, добавил он.
«Всё меняется. И если всё может измениться к худшему, то может измениться и к лучшему. Если мы готовы обозначить жёсткие границы и готовы их отстаивать, — тогда маятник качнётся», — цитирует Сноудена Huffington Post.
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