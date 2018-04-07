Бывший директор ЦРУ: Трамп ведёт себя с Путиным слишком почтительно

Дональд Трамп, неоднократно дававший нелестные оценки как лидерам разных стран, так и своим соотечественникам, проявляет подозрительную «почтительность» в отношении российского лидера Владимира Путина, заявил в интервью MSNBC бывший глава ЦРУ Джон Бреннан. Как полагает Бреннан, такое «несуразное» отношение Трампа к Путину противоречит той политике, которую должен вести Вашингтон в отношении Кремля.

В нашем ток-шоу Morning Joe вы заявили, что Россия предположительно располагает какой-то информацией о господине Трампе. Вы также отметили, что Москва его давно знает и что у неё может быть что-то, что она может предать огласке. Учитывая, что вы бывший директор ЦРУ, это довольно серьёзные заявления. Что вы имели в виду? Чем же таким может располагать Москва?

ДЖОН БРЕННАН, бывший директор ЦРУ: Меня спросили о том, почему господин Трамп общается с господином Путиным в таком совершенно непонятном стиле — в том смысле, что он проявляет безропотность, поздравил господина Путина с избранием, но ничего не сказал ни об отравлении людей на территории Великобритании, ни о вмешательстве в выборы. И в этом контексте мне задали вопрос — а нет ли у Москвы какого-нибудь компромата на Трампа?

Мне это неизвестно. Может быть, и есть такой компромат, но я этого не знаю. Тем не менее, на мой взгляд, нужно поближе присмотреться хотя бы к тому, почему же господин Трамп так почтительно ведёт себя с господином Путиным, если нам известно, что именно Путин инициировал вмешательство в выборы, а ещё — что покушение на убийство людей на территории Великобритании почти наверняка было осуществлено с одобрения господина Путина.

Мне кажется, что господину Трампу следует и в частном порядке, и публично дать господину Путину понять: то, что он делает и санкционирует, совершенно неприемлемо, и он вместе со своим правительством поплатится за это, если такое поведение не изменится.

Что думаете о визите Владимира Путина в Белый дом? Всё-таки он приедет туда впервые с 2005 года.

ДЖОН БРЕННАН: Повторюсь: это противоречит тому, какой, на мой взгляд, должна быть наша политика в отношении России. С какой стати нам жаловать господина Путина визитом в Белый дом и встречей с президентом Соединённых Штатов, если ещё не решены вопросы о том, сменит ли Россия свою доктрину по отношению к США в плане вмешательства в нашу внутреннюю политику, и о том, будут ли российские спецслужбы и дальше совершать попытки выслеживать отдельных людей и убивать их? И вот в таких условиях господин Трамп собирается устроить господину Путину приём в Вашингтоне, в Белом доме? Я считаю, что в контексте происходящих сейчас событий и, в частности, курса России это несуразно.

Но какие здесь есть ещё варианты? Президенту лучше занять жёсткую позицию по отношению к России? И раз уж мы обсуждаем этого президента, давайте обсуждать то, как может реально поступать он. Будет лучше, если он в Twitter будет насмехаться над Владимиром Путиным так же, как он уже потешался над Ким Чен Ыном?

ДЖОН БРЕННАН: Ему вообще ни над кем не следует потешаться в Twitter, это во-первых.

Но давайте всё-таки говорить о том, какой на самом деле Дональд Трамп. А если он таков — а он, конечно, именно таков, — то что же, будет лучше, если он станет «дразнить медведя»?

ДЖОН БРЕННАН: Он потешался и над бывшими президентами Соединённых Штатов, и над офицерами разведки и агентами ФБР, и над американцами, и над лидерами союзных нам стран — однако он до сих пор относится к господину Путину с таким почтением. По моему мнению, он может в частной беседе с господином Путиным поговорить с ним без обиняков — а признаков того, что он так с ним говорит, не видно — и, в сущности, спросить с него за всё. Я согласен с заявлениями Дональда Трампа о том, что нам необходимо улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном, — это действительно так, нельзя позволять, чтобы эта напряжённость росла. Но идёт он к этой цели таким путём, что вселяет в господина Путина уверенность в том, что он может продолжать в том же духе и публично заявлять: «Мы ничего такого не делаем», в то время как в частном порядке российские спецслужбы именно «таким» и занимаются.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2018 года.