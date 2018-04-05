People: Клинтон припомнила Путину Меркель и назвала его «женоненавистником высшей пробы»

На встрече с представительницами женской общины The Wing в Нью-Йорке Хиллари Клинтон заявила, что Владимир Путин — «женоненавистник высшей пробы», сообщает People. По мнению бывшего госсекретаря США, судя по тому, как когда-то российский лидер пытался навести страх на Ангелу Меркель с помощью своей собаки, запугивание женщин для него нормальная практика.
«Между Хиллари Клинтон и Владимиром Путиным никогда не было особой любви», — пишет People. Так что во время встречи в пространстве The Wing, коворкинге для женщин, в Нью-Йорке бывший госсекретарь США не скупилась на резкие комментарии в адрес российского президента.
Клинтон назвала Путина «женоненавистником высшей пробы», который в отношениях с женщинами нередко прибегает к тактике запугивания. Российскому лидеру попросту нравится наводить на людей страх, заявила экс-госсекретарь, приведя в пример встречу Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в 2007 году в Сочи, когда президент привёл на переговоры свою собаку Кони.
«Ангела Меркель приехала к нему на встречу. И у него была информация, он знал, что Ангела Меркель боится собак. И вот у вас личная встреча, и тут, пока журналисты ещё не ушли, в комнату входит огромная чёрная собака. Этот жест должен был напугать и смутить Ангелу Меркель, а она принадлежит к числу величайших европейских лидеров послевоенного периода, — цитирует издание Клинтон. — А ему всё это по нраву. Вот такой он».
Как отмечает People, в интервью журналу The New Yorker от 2014 года сама Меркель заявила, что знает, почему Путин привёл собаку на их встречу: «Я понимаю, почему он так сделал, — чтобы показать, что он мужчина. Он боится своей слабости. У России ничего нет — ни успешной политики, ни экономики. Только это и есть».
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