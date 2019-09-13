NPR: Сноуден обещал вернуться в США при условии справедливого суда

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил в интервью радио NRP, что вернётся на родину, если присяжным дадут выслушать его показания и покажут секретные материалы, в разглашении которых его обвиняют. По словам Сноудена, только при таких условиях можно добиться независимой оценки его поступка и справедливого суда.
Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину, если ему гарантируют объективное рассмотрение его дела в суде. Об этом бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США рассказал в интервью Национальному общественному радио (NRP) по случаю выхода своих мемуаров.
Как напоминает издание, Сноуден уже шесть лет живёт в России, где ему дали убежище и постоянное место жительства. В Соединённых Штатах против него выдвинуты обвинения в шпионаже, после того как он в июне 2013 года передал журналистам засекреченные документы о PRISM — правительственной программе слежки за интернет-пользователями. С тех пор работники национальной безопасности считают его предателем, а многие правозащитники утверждают, что он пролил свет на массовую слежку за гражданами без их ведома.
В четверг Сноуден из Москвы дал интервью NRP, подчеркнув, что все забывают — он не выбирал жить в этой стране. По его словам, он просил убежища у 27 стран, однако США аннулировали его паспорт, и вместо Эквадора он застрял в российском аэропорту на 40 дней. Если бы он согласился сотрудничать с российскими спецслужбами, предполагает Сноуден, то его в первый же день на лимузине отправили бы во дворец, а также проводили бы в его честь парады на Красной площади. Однако бывший сотрудник АНБ перед вылетом в Москву уничтожил свой доступ к секретной информации и отказался что-либо передавать Кремлю.
По поводу своего возвращения Сноуден заявил Национальному общественному радио, что приедет в Соединённые Штаты, но только если сможет рассказать присяжным заседателям о причинах своего поступка, а также если они смогут сами посмотреть и оценить переданные журналистам секретные данные. В ином случае он подаст плохой пример другим людям, оказавшимся в похожей ситуации: «Неможет быть справедливого процесса относительно разглашения информации, если присяжные немогут оценить, былоли верным шагом предать эти данные огласке».
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