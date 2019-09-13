Politico: загадочные шпионские устройства — Израиль обвиняют в слежке за Белым домом

Израиль «с большой долей вероятности» стоял за установкой оборудования слежения за мобильными телефонами рядом с Белым домом и другими стратегически значимыми объектами в Вашингтоне, сообщает Politico со ссылкой на осведомлённые источники. По словам издания, эти устройства могли, в частности, использоваться для подслушивания разговоров американского президента с его окружением.

Американские власти пришли к выводу, что «с большой долей вероятности» Израиль стоял за установкой приборов для слежения за мобильными телефонами рядом с Белым домом и другими стратегически важными местами в Вашингтоне. Об этом Politico сообщили три бывших высокопоставленных чиновника, знакомых с вопросом.

Миниатюрные подслушивающие устройства, также известные как StingRays, имитируют обычные вышки сотовой связи, чтобы вводить в заблуждение мобильные телефоны, узнавая об их местоположении. Они также способны перехватывать содержание звонков и данные об использовании, поясняет издание.

Весьма вероятно, эти устройства предназначались для шпионажа за президентом Дональдом Трампом и его окружением. Но, по словам собеседников Politico, неясно, увенчалась ли деятельность израильской разведки успехом.

Хорошо известно, что Трамп пренебрежительно относится к протоколам безопасности Белого дома. В мае 2018 года издание сообщало, что американский президент часто пользуется недостаточно защищёнными мобильными устройствами, чтобы общаться с друзьями и приближёнными.

К тому времени Министерство внутренней безопасности США уже обнаружило «таинственные» устройства слежения в разных уголках американской столицы. Но на тот момент представители ведомства не смогли установить происхождение оборудования.

После проведения тщательного анализа ФБР и другие ведомства пришли к выводу, что за установкой средств слежения стоял Израиль. Однако администрация Трампа не торопится наказывать или хотя бы приватно выразить недовольство правительству ближневосточной страны, утверждает один из источников издания.

«Израильтяне ведут себя весьма агрессивно в разведывательных операциях, — заявил отставной высокопоставленный работник американских спецслужб. — Для них главное — обеспечить защиту государства, и они сделают всё, что считают нужным, чтобы достичь этой цели». Именно поэтому, по словам издания, еврейское государство стало главным подозреваемым, несмотря на тёплые отношения между Трампом и Биньямином Нетаньяху.

Китайцы, которых также регулярно ловят на проведении разведывательных операций на территории США, тоже попадали в список потенциальных подозреваемых. Но их причастность к установке оборудования была признана маловероятной после детального изучения шпионских устройств, обращает внимание Politico.