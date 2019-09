Washington Examiner: история о «кроте» в Кремле — очередная сенсация CNN, которой не стоит спешить верить

Первым «сенсацию» об агенте ЦРУ, внедрённом в Кремль, опубликовал CNN. Однако более поздние сообщения других американских СМИ не сходятся с версией канала, а местами напрямую ей противоречат, обращает внимание обозреватель The Washington Examiner Бекет Адамс. Журналист советует не верить слепо всему, что пишут, ведь, учитывая, как в США освещают тему России при Трампе, никакого информатора могло и не быть вовсе.

«Похоже, CNN опять состряпал очередную сенсацию о России. Поразительно, знаю», — пишет обозреватель The Washington Examiner Бекет Адамс в своей статье, посвящённой новостям об обнаружившемся в России американском шпионе.

В понедельник 9 сентября CNN сообщил, что в 2017 году власти США эвакуировали американского агента из России. Отчасти, по данным канала, этот шаг был продиктован опасениями, что президент Дональд Трамп и его администрация, которые слишком вольно обращаются с секретной информацией, могут раскрыть собственного шпиона.

Бекет обращает внимание, что, по словам CNN, «эвакуация» произошла именно в 2017 году, вскоре после того, как президент «обсудил сверхсекретные разведданные с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и на тот момент послом страны в США Сергеем Кисляком». Информация якобы была предоставлена Вашингтону Израилем и касалась позиций ИГ* в Сирии. И в тот период, как утверждает канал, в американском разведсообществе очень многие выражали обеспокоенность относительно сохранности ценных разведданных в руках Трампа и его администрации.

Понятно, что хотел сказать CNN: из-за своих встреч с представителями России Трамп скомпрометировал агента ЦРУ, тем самым лишив американскую разведку ценнейшего источника информации на высшем государственном уровне в России. Именно это должны были вынести для себя читатели из статьи за авторством старшего корреспондента CNN по вопросам национальной безопасности и бывшего сотрудника администрации президента Барака Обамы Джима Шутто.

Однако, судя по следующим новостным сообщениям других источников, вроде The New York Times и The Washington Post, в своей сенсационной новости CNN опустил и неправильно передал некоторые довольно важные, а местами и вовсе меняющие суть дела детали. К примеру, The New York Times относит процесс эвакуации агента из России к 2016 году, когда Трамп ещё даже не успел принести присягу. В тот период американские спецслужбы начали понимать, что Россия «пытается саботировать президентские выборы» и начали активнее использовать своего крота в Кремле. Но когда разведка обрисовала общественности масштабы «вмешательства» Москвы, в дело вступили СМИ и начали пытаться разузнать, что же за источники в российском правительстве у ЦРУ.

Как сообщила газета, тогда к концу 2016 года разведывательное управление приняло решение эвакуировать агента, который сначала от этого отказался, сославшись на семейные проблемы, что вызвало у некоторых опасения в надёжности источника. Но спустя несколько месяцев, в течение которых СМИ упорно продолжали копать в направлении загадочного кремлёвского источника, крот всё-таки согласился.

The Washington Post, по наблюдениям Бекета Адамса, и вовсе напрямую противоречит CNN. Эта газета пишет, что встреча с Лавровым и Кисляком «не являлась причиной, по которой было принято решение вызволить информатора ЦРУ». Действительно, подчёркивает автор статьи, трудно представить, как израильские разведданные могли скомпрометировать внедрённого в Россию агента. Да и The New York Times, ссылаясь на бывших сотрудников разведки, отмечает, что нет оснований полагать, будто своими действиями Дональд Трамп поставил под угрозу крота. Как настаивают собеседники упомянутых изданий, поводом для эвакуации агента послужил непосредственно чрезмерный интерес СМИ ко всей истории.

А история теперь выходит совершенно непохожая на то, что изначально преподнёс под видом сенсации CNN, возложивший ответственность за экстренную эвакуацию на не сумевшего сохранить в секрете ценную информацию президента. Позднее Шутто написал в Twitter, что изначально поделился не всей известной информацией, но раз СМИ уже начали об этом писать, журналист рассказал, что загадочный источник в Кремле имел доступ к Владимиру Путину и даже мог фотографировать документы, с которыми работал российский лидер.

Бекет Адамс подчёркивает, что два независимых друг от друга издания своими репортажами поставили под сомнение сенсацию CNN. «В общем, выбирайте, кому хотите верить. Впрочем, учитывая не слишком блестящие достижения американской прессы в освещении России в эпоху Трампа, вполне возможно, что ошибаются все. Предполагаемый информатор вообще, может быть, никогда и не существовал. А то сколько же можно наступать на одни и те же грабли», — рассуждает автор статьи.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.