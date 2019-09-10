CNN: из-за Трампа США в 2017 году пришлось срочно эвакуировать ценного агента при российском правительстве

Как стало известно CNN, в 2017 году американская разведка экстренно эвакуировала из России своего информатора, который был вхож в самые высокопоставленные круги российского правительства и поставлял информацию о планах и действиях российского президента. Журналист телеканала, ссылаясь на свои источники, отметил, что такую операцию было решено провести из-за опасений, что Дональд Трамп может раскрыть России крайне секретную информацию об этом агенте.

ДЖИМ ШУТТО, главный корреспондент CNN по вопросам национальной безопасности: Сразу несколько чиновников администрации Трампа, непосредственно знакомые с ходом дела, рассказали мне о до сего момента неизвестной публике тайной операции. Она была организована в 2017 году, и тогда США успешно вывезли из России одного из своих самых высокопоставленных тайных информаторов внутри российского правительства. О существовании информатора было известно лишь отдельным чиновникам американского правительства. Как сообщил один из источников, названному информатору внутри российского правительства «не было равных» — он предоставлял США как информацию о Путине, так и свою экспертную оценку.

Источник, непосредственно участвовавший в обсуждении операции, поведал, что одной из причин эвакуации информатора стали опасения, связанные с тем, что президент Трамп и члены его администрации неоднократно проявляли небрежность по отношению к засекреченным разведданным, что могло привести к раскрытию агента.

Решение об эвакуации было принято вскоре после состоявшейся в мае 2017 года встречи в Овальном кабинете, в ходе которой Трамп обсудил совершенно секретные разведанные с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком. Эти разведданные, касавшиеся деятельности ИГ* в Сирии, поступили от Израиля.

Несмотря на то, что эти данные не имели отношения к американскому агенту в России, передача их россиянам президентом заставила чиновников разведслужб вновь вынести на обсуждение вопрос о риске разоблачения информатора, сообщил нам источник, имевший непосредственное отношение к делу. Майк Помпео, который в то время был директором ЦРУ, сказал другим высокопоставленным чиновникам администрации Трампа, что утекало слишком много информации, касающейся агента.

Невероятно важный репортаж, и вы долгое время над ним работали. Но они ведь не впервые забеспокоились по поводу этого агента?

ДЖИМ ШУТТО: Нет, и это важный вопрос. В конце правления Обамы представители американской разведки уже высказывали обеспокоенность по поводу безопасности этого разведчика и других агентов в России, учитывая то, как долго они сотрудничали с США. Об этом рассказал бывший высокопоставленный чиновник из разведывательного ведомства.

Эта обеспокоенность усилилась в начале 2017 года, когда американское разведсообщество опубликовало свой отчёт о вмешательстве России в выборы 2016 года, и там говорилось, что сам Путин дал указание о проведении операции. Разведка также поделилась засекреченной версией отчёта с новой администрацией Трампа. Там, в том числе, были данные под грифом совершенно секретно об источниках этой информации. Высокопоставленные чиновники из американской разведки тогда размышляли над эвакуацией как минимум одного российского агента, но не сделали этого. Об этом рассказал бывший высокопоставленный чиновник из разведки США.

Когда произошла встреча с российскими представителями в Овальном кабинете, из-за неё появился повод для новых разговоров и обеспокоенности в разведсообществе. И беспокойство росло и после встречи Трампа с Лавровым и Кисляком в Овальном кабинете.

Спустя несколько недель после того, как было принято решение об эвакуации информатора, Трамп провёл закрытую встречу с президентом Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Как вы можете помнить, на этой встрече, что необычно, он забрал у переводчика его заметки. После этого представители разведки снова выразили свою обеспокоенность, что, возможно, президент обсуждал с Россией засекреченную информацию, что он не должен делать. Об этом рассказал источник в разведке, знакомый с реакцией разведсообщества на эту встречу Трампа и Путина.

Итак, Джим, а что администрация отвечает на всё это?

ДЖИМ ШУТТО: Мы связались с рядом чиновников в администрации и в ЦРУ. Один чиновник рассказал, что ещё до секретной операции в СМИ обсуждали информацию о существовании такого информатора. И такое освещение и обсуждение в обществе ставит под угрозу безопасность всех, кого иностранные власти могут подозревать в причастности к этому. Однако этот чиновник не сказал конкретно ни о каком репортаже, который вышел бы в то время, когда принималось это решение. И мы в CNN не смогли найти в СМИ никаких отсылок, с этим связанных.

Директор ЦРУ по связям с общественностью Бриттани Брамелл, которую мы попросили прокомментировать ситуацию, сказала: «Заявления CNN о том, что Центральное разведывательное управление принимает решения, от которых зависят жизнь или смерть, не основываясь на объективном анализе и должном сборе данных, не соответствуют действительности. Необоснованные слухи о том, что действия президента с информацией под максимальным грифом секретности — к которой у него каждый день есть доступ — привели якобы к операции по эвакуации, неверны».

Официальный представитель госсекретаря Майка Помпео отказался от комментария. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сказала мне следующее: «Информация CNN не только неверна, она может подвергнуть жизнь людей опасности».

Однако мы должны это знать. Операция по эвакуации произошла на фоне большой обеспокоенности разведсообщества по поводу небрежного обращения Трампа и его администрации с разведданными. Про эту обеспокоенность CNN сообщили пять источников из администрации Трампа, разведывательных ведомств и конгресса.

Я также доложен отметить, что CNN не раскрывает некоторые детали, касающиеся этого разведчика, чтобы снизить риск его опознания.

Если говорить в целом в контексте такого большого и важного репортажа, над которым вы работали много недель, в какую цену обходится Соединённым Штатам потеря подобного источника в России?

ДЖИМ ШУТТО: Это очень важно, США остались без одного из ключевых источников информации о внутренней работе Кремля и о планах и мыслях российского президента. И это в то время, когда напряжённость между двумя государствами нарастает. Американское разведсообщество считает Россию одной из двух главных угроз для национальной безопасности США, наряду с Китаем.

Один бывший представитель высших чинов разведки сказал мне: «Удар будет огромным, потому что очень тяжело наработать подобные источники в каком-либо закрытом регионе, особенно в России, потому что там такие жёсткие меры обеспечения безопасности и слежки. Восстановить такие возможности в короткий промежуток времени невозможно».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 сентября 2019 года.