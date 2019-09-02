Бывший сотрудник Госдепа: даже неудачный пуск иранской ракеты — повод для тревоги

Когда Трамп опубликовал в Twitter фотографию места взрыва иранской ракеты, вряд ли кто-то удивился тому, что США следят за Ираном из космоса, заявил в интервью Fox News бывший старший советник Госдепартамента США Кристиан Уайтон. В то же время Уайтон выразил обеспокоенность тем, что Иран строит и пытается запускать ракеты, накапливая бесценный опыт даже при неудачах.

Представители разведки выражают обеспокоенность тем, что президент Трамп, возможно, предал гласности секретные материалы системы наблюдения, когда опубликовал в Twitter вот эту фотографию. Судя по всему, здесь можно видеть взрыв иранской ракеты на стартовой площадке. В своём твите президент отрицает, что этот взрыв связан с каким-либо вмешательством США.



Тем временем Тегеран публично не обвинял Вашингтон, а неудачный запуск объяснил технической ошибкой.



Кристиан Уайтон — бывший старший советник Госдепартамента. Он работал в администрациях Трампа и Джорджа Буша — младшего. А ещё он старший научный сотрудник Центра национальных интересов и автор книги «Умная сила: между дипломатией и войной». Доброе утро, Кристиан!



КРИСТИАН УАЙТОН, бывший старший советник Госдепартамента США: Доброе утро!



Что вы можете сказать о взрыве иранской ракеты на стартовой площадке и том, что президент опубликовал фотографию, полностью сознавая, что имеет такие полномочия?



КРИСТИАН УАЙТОН: Я не знаю, был этот документ засекречен или нет, но мы собираем видовую информацию воздушно-космической разведки — это хорошо известный исторический факт — с 1959 года. Тогда была программа Corona, в рамках которой впервые появились спутники над Советским Союзом. В 1995 году это было полностью рассекречено. И если посмотреть на фильмы и документалистику, начиная с 1990-х, это был хорошо известный факт.



Ни для кого не новость, что мы делаем космические снимки Ирана. И, конечно же, как вы отметили, у президента есть все полномочия, чтобы рассекретить всё, что он хочет. Для этого ему даже не нужно никакой процедуры. Это следует из его конституционных полномочий осуществлять контроль над исполнительной властью. Если бюрократы от национальной безопасности думают иначе, это их проблемы.



Что же касается самого события, тот факт, что Иран запускал, предположительно, спутниковую ракету-носитель, внушает большую тревогу. По этому пути пошла и Северная Корея, чтобы заполучить межконтинентальную баллистическую ракету. И даже неудача, даже полёт, который длится только пару секунд, даёт очень ценные телеметрические данные, с помощью которых вы можете строить и совершенствовать свои ракеты. Так что в этом смысле это событие вызывает тревогу.



Соединённые Штаты более открыто высказывались о кибератаке, уничтожившей крайне важную иранскую базу данных, которой пользовались Стражи (Исламской. — ИноТВ) революции для нападения на нефтяные танкеры. Это умный способ подать режиму серьёзный сигнал, не проливая кровь?



КРИСТИАН УАЙТОН: Думаю, использование средств кибервойны, в которой у нас появляется всё больше и больше возможностей… Опять-таки, это широко известно, и, к сожалению, была утечка информации, общественность узнала, что при администрации Обамы мы и Израиль использовали киберинструменты, чтобы вывести из строя часть иранской ядерной программы… Это полезный инструмент, но он не может быть единственным. У нас должны быть и реальные военные средства сдерживания.



Дата выхода в эфир 01 сентября 2019 года.