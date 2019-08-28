Обозреватель Hill: Россия создаёт арсенал гиперзвукового оружия на фоне бездействия Пентагона

США значительно отстают от России в разработке гиперзвукового оружия, а также в том, что касается систем противодействия этому оружию. Как пишет обозреватель The Hill Дов Закхейм, если чиновники Пентагона не покончат со своей бездеятельностью и резко не ускорят работу, США будут вынуждены вернуться к доктрине взаимного гарантированного уничтожения как к своему единственному возможному варианту сдерживания.

По собственному признанию Пентагона, США в разработке гиперзвукового оружия отстают и от России, и от Китая, а в том, что касается систем противодействия этому оружию, США находятся лишь в самом начале пути. Как пишет в своей статье для The Hill бывший заместитель министра обороны США Дов Закхейм, Россия почти наверняка поставит на вооружение почти все свои новые гиперзвуковые разработки задолго до того, как что-то подобное появится в арсенале США, что снизит эффективность американских систем ПРО.

По словам Закхейма, Путина всегда возмущал выход Вашингтона из Договора по противоракетной обороне в 2002 году. Американская программа противоракетной обороны всегда вызывала у Москвы опасения, поскольку благодаря ей США обладают преимуществом, позволяющим им лишить Россию возможности нанесения как первого, так и второго ударов, сохраняя при этом свою собственную способность наносить удары по российским целям в любой момент.

Однако Россия, продолжает эксперт, как и Советский Союз до неё, предпочитает систему контроля над вооружениями, которая уравнивает её стратегический ядерный потенциал с американским, несмотря на огромное неравенство в экономической мощи и производственном потенциале двух стран. В настоящее время Москва не желает возобновлять и расширять Договор СНВ-3 2011 года, срок действия которого истекает в 2021 году. Она не хочет расширять его таким образом, чтобы включено оказалось и её новое гиперзвуковое оружие. Россия использует это оружие в качестве разменной монеты, чтобы достичь соглашения, которое предусматривает его ограничение в обмен на новый договор об ограничении систем ПРО.

Как заключает автор статьи, если чиновники Пентагона не покончат со своей бездеятельностью и резко не ускорят работу по разработке как наступательных, так и оборонительных гиперзвуковых систем вооружения, США будут вынуждены вернуться к доктрине взаимного гарантированного уничтожения как к своему единственному возможному варианту сдерживания.

«Таким образом, это позволило бы Путину достичь цели, к которой он давно стремится: подорвать стратегическую оборонную инициативу США», — подводит итог американский эксперт.