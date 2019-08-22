Times: Китай пригрозил США санкциями за поставки оружия на Тайвань

Правительство КНР угрожает ввести санкции против американских компаний, которые продали Тайваню оружие, пишет The Times. Внешнеполитическое ведомство Китая расценило такие действия как грубое вмешательство во внутренние дела страны и угрозу её безопасности, тогда как Китайская Республика заявляет о возросшей опасности нападения со стороны Пекина из-за участившихся военных учений у берегов острова.

Пекин пригрозил ввести санкции против компаний, которые участвовали в продаже Вашингтоном Тайваню 66 истребителей F-16 за $8 млрд с одобрения администрации Трампа, сообщает The Times.

Как рассказывает издание, Китай «выступает решительно против» сделки на фоне обострения напряжённости между Пекином и Вашингтоном в результате ожесточённых торговых переговоров, угроз США наложить запрет на продукцию компании Huawei из-за обвинений в шпионаже и критики насильственного подавления восстаний в Гонконге. Китай считает Тайвань частью своих территорий и обещает в случае необходимости силой вернуть остров, у которого отдельная система самоуправления. Однако Вашингтон и Тайбей подписали договор о безопасности, по которому на остров поставят оружие для самообороны.

По словам Гэн Шуана, официального представителя МИД Китая, такая покупка является «серьёзным вмешательством во внутренние дела Китая и угрожает суверенности и безопасности Китая». Чиновник добавил, что Пекин предпримет «все необходимые меры для защиты своих интересов», включая введение санкций против американских компаний, участвующих в сделке. Государственная китайская газета People’s Daily предполагает, что среди них могут быть Honeywell International, производящая танки, и Gulfstream Aerospace, поставляющая частные самолёты. В июле Пекин уже выдвигал похожие угрозы, когда Вашингтон планировал продать Тайваню танки, ракеты и сопутствующее оборудование на общую сумму $2,2 млрд.

Непонятно, как санкции Пекина повлияют на американских поставщиков оружия, которым с 1989 года запрещено иметь дело с китайским правительством. Издание напоминает, что такие ограничения были введены после того, как Китай послал войска и танки на подавление продемократического студенческого движения на площади Тяньаньмэнь.

Как отмечает The Times, после избрания в 2016 году президентом Тайваня Цай Инвэнь, которая отказывается признать концепцию «одного Китая», Пекин проводит всё более агрессивную политику в отношении Китайской Республики. Тайбэй заявляет, что ему необходимо увеличить свой военный потенциал, потому что Народно-освободительная армия Китая часто проводит военные учения вокруг острова.