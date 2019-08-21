CNN: Белый дом намерен продать F-16 Тайваню, несмотря на протесты Пекина

Администрация Трампа формально одобрила поставку 66 американских истребителей F16С/D для Тайваня, сообщает CNN. По мнению телеканала, эта сделка ещё сильнее обострит и без того напряжённые отношения между США и Китаем.

Администрация Дональда Трампа формально одобрила значительную сделку по продаже оружия Тайваню на сумму $8 млрд, которая предусматривает поставку 66 новых американских истребителей F16С/D. Это решение было принято на фоне растущей напряжённости между Вашингтоном и Пекином, вызванной среди прочего торговым спором и протестами в Гонконге, пишет CNN.

Ранее знакомые с вопросом источники сообщали каналу, что Белый дом уже одобрил эту сделку неформально. Но некоторые чиновники предупреждали, что соглашение может быть отозвано, ссылаясь на неопределённость в отношениях США с Китаем.

Новая поставка американского вооружения на Тайвань — крупнейшая за последние годы — может «ещё сильнее подточить» связи между американскими и китайскими властями. Ведь Пекин рассматривает Тайвань как часть своей территории, отмечает CNN.

Представители Поднебесной обрушились с критикой на предполагаемую сделку, когда информация о ней впервые появилась в СМИ. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что продажа американского оружия Тайваню подрывает суверенитет и ключевые интересы её страны.

Китай «категорически против» этой сделки, заявляла Хуа Чуньин. Она потребовала, чтобы США воздержались от продажи истребителей и прекратили любые военные контакты с Тайванем.

«Необходимо подчеркнуть, что тайваньский вопрос касается суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности Китая», — добавила чиновница. При этом она предупредила, что США «придётся отвечать за все последствия», если они не откажутся от продажи истребителей островному государству.

Прежде чем эта сделка вступит в силу, она должна получить поддержку конгресса США. Но само предложение о поставках оружия Тайваню уже приветствовали видные представители как Демократической, так и Республиканской партии, обращает внимание CNN.

«Продажа самолётов F-16 Тайваню шлёт чёткий сигнал о приверженности США безопасности и демократии в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в совместном заявлении демократа Элиота Энгела и республиканца Майкла Маккоула. В то время как Китай «наращивает свою агрессию в регионе», американскому руководству необходимо сделать всё, что в его силах, чтобы защитить своих союзников во всём мире, считают законодатели.

По мнению CNN, продажа Тайваню истребителей вызывает «особое раздражение» у Пекина. Ведь самолёты F-16 расширят возможности Тайбэя для проведения военных операций в Тайваньском проливе, который разделяет остров от материкового Китая.

США уже на протяжении многих лет снабжают Тайвань оружием. Пекин часто возмущается этими продажами, называя их нарушением китайского суверенитета, «хотя КПК никогда не управляла островом», подчёркивает телеканал.

В прошлом месяце администрация Трампа одобрила продажу Тайваню 108 танков M1A2T Abrams и переносных зенитных ракет Stinger на общую сумму $2,2 млрд. Власти острова стремятся увеличить расходы на оборону, поскольку они сталкиваются с «растущим давлением со стороны» Пекина, который всё чаще проводит военные учения в регионе и пытается лишить Тайбэй оставшихся дипломатических союзников.

В своём майском отчёте Пентагон предупредил, что Тайвань утрачивает традиционное военное преимущество в случае конфликта с КНР. В качестве причины указывается модернизация Вооружённых сил Китая, напоминает CNN.