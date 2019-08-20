Handelsblatt: Берлин подозревает власти Китая в промышленном шпионаже

Германия подозревает, что китайские власти занимаются промышленным шпионажем, сообщает Handelsblatt. Немецкие крупные компании всё чаще подвергаются кибератакам из Китая. Правительство в Берлине обеспокоено тем, что хакеры получают поддержку на государственном уровне, а их действия направлены на получение секретных данных о высокотехнологичном производстве.

Берлин подозревает власти Китая в масштабном промышленном шпионаже, пишет немецкая газета Handelsblatt. Немецкие компании всё чаще становятся жертвами кибератак из Китая, и Берлин предполагает, что за этим стоит попытка Пекина добраться до секретных данных.

С точки зрения экспертов по безопасности немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom, китайские хакеры проводят кибератаки с целью похищения данных, интеллектуальной собственности и производственных секретов, пользуясь при этом поддержкой на государственном уровне. Это вызывает беспокойство не только в экономических кругах, но и в правительстве Германии.

По словам официального представителя Министерства внутренних дел, немецкие компании в сфере высоких технологий и ведущие предприятия на мировом рынке часто оказываются целью, предположительно, китайского кибершпионажа. В немецком Министерстве внутренних дел считают, что Китай стремится стать лидером в сфере технологий во многих ключевых отраслях промышленности. Эксперты убеждены, что, следуя стратегии Made in China 2025, Пекин прибегает, в том числе, к кибершпионажу.

Особенно эти попытки добраться до секретных производственных данных касаются отраслей, в которых вторая по величине экономика мира пока не смогла достичь самостоятельных успехов, отмечают в берлинском аналитическом центре Merics. При этом используются такие средства, как промышленный шпионаж или кибератаки.

Немецкие компании обеспокоены, подчёркивает Handelsblatt. Им и так приходится отражать всё больше атак в сети. К тому же методы кибератак, проводимых при поддержке госструктур, значительно отличаются от методов обычных преступников. Зачастую предприятия даже не замечают, что в их сети действуют хакеры. В Берлине знают об этой проблеме. Немецкое правительство уже на протяжении ряда лет пытается заключить с Пекином соглашение о недопустимости шпионажа, чтобы снизить активность промышленного шпионажа со стороны Китая.

Как сообщается в статье, 20 августа, всего за несколько дней до запланированного визита Ангелы Меркель в Китай, в Пекине продолжатся переговоры по кибербезопасности. Глава Немецкой организации кибербезопасности DCSO Гуннар Зиберт приветствует диалог между Германией и Китаем в сфере кибернетики. Как и в случае с оружием, здесь нужен свод правил, причём на международном уровне. Правда, Зиберт предпочёл бы, чтобы эта инициатива была европейской, потому что одной Германии для такого слишком мало.

Зиберт тоже убеждён, что Китай целенаправленно проводит кибератаки, чтобы добраться до технологий немецких компаний. Пекин планомерно следует своим пятилетним планам, считает глава DCSO. Наряду с приобретением стратегически значимых компаний важную роль для властей в Пекине играет промышленный шпионаж, не сомневается Зиберт.

Особенно угрозы с востока опасаются мелкие фирмы — они легко могут стать мишенью поддерживаемых государством кибератак, совершаемых Китаем с целью промышленного шпионажа. Такие компании ограничены в средствах защиты, а хакерские группы со связями во властных структурах действуют высокопрофессионально. Как и преступные группировки, они могут получать доступ к секретной информации и тем самым причинять ущерб делам фирмы. Впрочем, в таких случаях хакеры тщательно выбирают организации и занимаются ими на протяжении многих месяцев или даже лет, потому что хотят достичь не кратковременных успехов, а долгосрочных стратегических целей.

Государства могут с небольшими затратами достичь огромных успехов, отмечает глава DCSO Зиберт. За стоимость одного военного истребителя можно нанять небольшую армию для киберпространства, продолжает Handelsblatt. Поэтому даже такую бедную страну, как Северная Корея, то и дело замечают за проведением кибернетических операций, пишет немецкая газета.

У Китая таких подразделений много. В качестве примера издание приводит хакерскую группу Winnti и одноимённую вредоносную программу. Согласно сообщениям немецких СМИ, эти хакеры сумели проникнуть в системы как минимум восьми крупных немецких компаний. Цель подобных групп состоит в хищении интеллектуальной собственности в таких сферах, как производство, медицинские исследования и материаловедение. Добытая информация, по большей части, должна быть направлена на повышение конкурентоспособности китайских предприятий на мировом уровне. В первую очередь это касается тех секторов, которым правительство Китая придаёт особое значение в своём пятилетнем плане.

По мнению главы фирмы компьютерной безопасности Greenbone Networks, многие фирмы относятся к этой угрозе недостаточно серьёзно. Они полагают, что они слишком незначительны, чтобы стать жертвой кибершпионажа. Между тем, Китай, хотя и действует агрессивно, не является единственным игроком в этой сфере, предостерегают специалисты. Группы хакеров рассеяны по всему земному шару.

Поэтому для их обозначения специалисты в сфере информационных технологий разработали специальную систему наименований. Так, в названии всех групп из России присутствует слово «медведь», соответствующее этой большой стране, поясняет издание. «Панда» относится к Китаю и местным хакерским группам, а «лотос» — к Вьетнаму. Кроме того, со времён разоблачений Сноудена известно, что американские спецслужбы и, в частности, АНБ, располагают возможностями и используют их с целью экономического шпионажа. То же касается и британских спецслужб, отмечает Handelsblatt.

Правда, этих двух стран в перечне экспертов по кибербезопасности пока нет — вероятно, специалисты предпочитают не дразнить их правительства, полагает немецкая газета. Политики в Германии и Европе тоже воздерживаются от критики американских партнёров, подчёркивает Handelsblatt.