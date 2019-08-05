Бундесвер обеспокоен: смартфоны и фитнес-трекеры угрожают безопасности военных

Личные мобильные телефоны, фитнес-трекеры и приложения с прогнозом погоды создают угрозу безопасности военнослужащих бундесвера, сообщает немецкий телеканал N-TV. При использовании подобных незащищённых коммуникаций секретные данные могут попадать в интернет. Кроме того, ненадёжные соединения предоставляют широкое поле возможностей для совершения кибератак, предостерегают в министерстве обороны Германии.

Бундесвер предостерегает: использование смартфонов и других современных средств коммуникации военнослужащими создаёт угрозу безопасности. Как сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV, использование личных мобильных телефонов, приборов, следящих за здоровьем, умных часов и других гаджетов сопряжено с рисками для безопасности военных. Об этом заявил глава нового кибернетического подразделения бундесвера генерал-лейтенант Людвиг Ляйнхос.

С его точки зрения, очень важно постоянно давать военнослужащим понять, что может произойти, если они используют ненадёжные каналы коммуникации. Существуют вещи, о которых не подумаешь вовсе, однако они могут быть использованы для доступа к информации извне. «При беспечном и отчасти нарушающем устав использовании личных информационных технологий в служебном окружении, создаётся обширное пространство для нападений», — отметил Ляйхнос.

В прошлом году через финское фитнес-приложение, определяющее местонахождение пользователя, секретные данные тысяч военнослужащих и сотрудников спецслужб разных стран попали в интернет. Были обнаружены данные примерно 6 тыс. пользователей, в том числе военных, а также сотрудников американского ФБР и службы внешней разведки НБА. После этого соответствующая функция приложения была отключена.

Как отмечает немецкий телеканал, ранее данные военнослужащих США в зонах конфликта уже попадали в открытый доступ через мобильные приложения. В результате Пентагон запретил использование фитнес-приложений на определённых военных базах и в местах проведения военных операций.

Недавно бундесвер обзавёлся 16 тыс. новых служебных мобильных телефонов. По соображениям безопасности они настроены таким образом, что сначала через них невозможно выйти в интернет. Представительница министерства обороны обосновала это решение недавно существенно повысившимися требованиями кибербезопасности. Старые кнопочные телефоны из-за отсутствия услуги доступа к сети передачи данных почти невозможно прослушивать, пояснили в министерстве.

Без эффективной защиты в новых смартфонах присутствует опасность, что посторонние лица могут получить доступ к служебным телефонным коммуникациям через загруженные непроверенные приложения и другие программы передачи данных. Однако ещё в течение года должны быть предоставлены в пользование надёжные приложения, такие, как доступ к интернету для служебного поиска информации или приложение с прогнозом погоды, пообещали в немецком министерстве обороны. До тех пор многие военные продолжат использовать незащищённые личные смартфоны, подчёркивает N-TV.

Однако представительница министерства также обратила внимание на то, что для телефонных разговоров и обмена данными при соблюдении высоких стандартов безопасности бундесвер уже использует тысячи дорогостоящих смартфонов и планшетов, получивших специальное одобрение федерального управления по информационной безопасности.

По данным министерства обороны, число попыток проведения кибератак на сети бундесвера за прошедший год было примерно так же велико, как и в 2017 году. Атаки проводятся каждый день, заявил Ляйнхос. По его словам, если учитывать и автоматические атаки, их число будет измеряться миллионами. Однако до сих пор бундесверу не было нанесено никакого существенного вреда, подчеркнул глава новых кибервойск Германии.