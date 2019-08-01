Telegraph: британская армия создала подразделение для противостояния российским киберугрозам

В армии Великобритании создано специальное подразделение, призванное противостоять угрозам в киберпространстве, а также влиять на формирование общественного мнения, пишет The Daily Telegraph. Ожидается, что новая структура сможет бороться с киберугрозами со стороны России и террористов.

В армии Великобритании появилось подразделение по противодействию угрозам в киберпространстве, сообщает The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, подразделение, именуемое Шестой дивизион, призвано среди прочего оказывать влияние на формирование общественного мнения, отвечать на кибератаки и осуществлять упреждающие удары.

По словам командующего сухопутными силами Соединённого Королевства генерал-лейтенанта Айвана Джонса, дивизион будет функционировать «выше и ниже пороговых величин обычного конфликта». The Daily Telegraph называет важнейшими целями его создания противостояние «злонамеренной деятельности России и угрозам технологически развитых террористических группировок, таких как ИГИЛ».*

«Нам необходимо развивать наше асимметричное преимущество и концентрировать усилия на организации разведывательной и информационно-оперативной деятельности, на ведении войн в киберпространстве, на электронных войнах и нетрадиционных методах ведения войн», — отметил Джонс.

Генерал также добавил, что в настоящий момент границы между обычными и нетрадиционными методами ведения войны становятся всё более размытыми, к чему необходимо адаптироваться вооружённым силам страны.

При этом сформирован Шестой дивизион из числа служащих регулярной армии, а также резервистов. Большинство сотрудников переведены из других подразделений королевской армии, остальные — из структур королевских ВВС и военно-морских сил.

Как отмечает британская газета, до сих пор западные оборонные и военные организации медленно реагировали на российскую агрессию в киберпространстве, например, на недавние выдуманные истории о непрофессиональном поведении солдат британской 16-й десантно-штурмовой бригады во время учений в Хорватии.