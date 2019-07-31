Daily Telegraph: Великобритания потеснила Россию среди мировых лидеров по торговле оружием

Великобритания вышла на второе место в мире по объёму экспорта вооружений, оставив Россию на третьей позиции, передаёт The Daily Telegraph. При этом основной доход от продажи военного оборудования страна получила от сделок с государствами Ближнего Востока.

Продажи многоцелевых истребителей четвёртого поколения Eurofighter Typhoon, а также самонаводящихся ракет Brimstone, которые они несут, позволили Великобритании вернуться на вторую строчку в списке крупнейших мировых экспортёров военного оборудования, сообщает The Daily Telegraph.

Британским компаниям на продажах военной техники удалось за год заработать £14 млрд, что на £5 млрд больше, чем в 2017 году. Это помогло Соединённому Королевству обогнать Россию и уступить в рейтинге только США. Во всём мире за год было подписано сделок на сумму £80 млрд.

При этом издание отмечает, что в связи с тем, что на исполнение крупных контрактов, например соглашения о продаже 24 Eurofighter Typhoon и обеспечение их технической поддержки, стоимостью £6 млрд, могут уйти годы, эти цифры могут меняться.

Тем не менее в Министерстве международной торговли страны отметили, что на протяжении почти всего десятилетия Великобритания оказывалась второй по объёмам экспорта в сфере обороны.

Издание отмечает, что основными покупателями британской военной техники выступают ближневосточные государства. Туда направляется 60% военного оборудования, ещё 18% приходятся на Северную Америку, и 11% — на страны Европы.

По словам исполнительного директора компании ADS, занимающейся продажей вооружения, Пола Эверитта, данные свидетельствуют о том, что страна является «мировым лидером» в данной сфере, «которому доверяют поставку инновационного и современного оборудования». Кроме того, он добавил, что оборонный сектор приносит значительный вклад в процветание нации, создавая около 135 тыс. рабочих мест.

«Оборонная индустрия Великобритании — мировой лидер на глобальном рынке в условиях растущей конкуренции. Сохраняющиеся высокие результаты оборонных экспортёров Великобритании помогают показывать уважение, с которым наши зарубежные союзники и партнёры относятся к нашим вооружённым силам и используемому оборудованию», — приводит The Daily Telegraph слова министра международной торговли Элизабет Трасс.