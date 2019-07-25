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Sina: умение превращать энергию солнца в лазер даст России фору перед США в космической гонке

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Тот факт, что Россия научилась превращать солнечную энергию в энергию лазера, расширил возможности применения лазерного оружия в космосе, пишет китайский портал Sina. И вполне вероятно, что это позволит ей обогнать США в завоевании космических просторов уже в ближайшем будущем, отмечается в статье.
Sina: умение превращать энергию солнца в лазер даст России фору перед США в космической гонке
Pixabay

Гонка вооружений между США и Советским Союзом, преемницей которого стала Россия, затронула практически все сферы жизни — и следы этого противостояния теперь можно обнаружить на море, на суше, в воздухе и даже в космосе, сообщает китайский информационный портал Sina. Ещё в прошлом веке США и СССР проводили испытания лазерных установок в военных целях. Но теперь эта гонка выходит на новый уровень, говорится в статье.

Лазерная установка — это оружие, использующее лазер с высокой энергией излучения, которое способно поражать или выводить из строя заданную цель при помощи направленной передачи лазерного луча, поясняет автор. Соединённые Штаты Америки и Советский Союз в своё время проводили испытания лазерных установок, которые крепились на атомных военных кораблях и спутниках, сообщается в статье: «Такое оружие было способно поражать подобно молнии воздушные цели противника, разрушать разведывательные, метеорологические спутники, спутники раннего предупреждения, связи, а также межконтинентальные управляемые ракеты на этапе их вертикального полёта».

Сейчас Россия занимает ведущее место в области теоретических исследований, а США — в области применения лазерного оружия. И уже в ближайшем будущем Россия разработает новое спутниковое лазерное оружие, которое «будет во всём лучше американского», прогнозирует автор. Не случайно пресс-служба холдинга, входящего в государственную корпорацию «Ростех», заявила о разработке проекта энергетических и лазерно-оптических систем космического базирования для «преобразования солнечной энергии в лазерное излучение».

Данную технологию в России планируют начать использовать уже в 2020 году, говорится в статье. По имеющейся информации, новое российское оптическое оборудование, преобразующее солнечную энергию в лазер, будет устанавливаться на орбитальных спутниках. Это станет новым способом добычи электроэнергии и позволит изменить существующую тенденцию превалирования углеводородных источников, сообщает Sina.

Разработки и испытания лазерного оружия также ведутся во всех видах Вооружённых сил США, начиная с 2015 года, сообщается в статье. Американцы готовятся к его применению в условиях настоящих боевых действий. Однако у существующего американского лазерного оружия есть один серьёзный недостаток: после атаки ему нужно 20 часов, чтобы перезарядиться, поясняет китайский военный обозреватель и эксперт Чжан Чжаочжун. Даже мощные генераторы на кораблях не смогут обеспечить такие американские лазерные пушки достаточным количеством электричества, не говоря уже о небольших спутниках, отмечает автор.

А получать электроэнергию в космосе химическим путём невыгодно, так как «каждый грамм спутника стоит дороже золота», подчёркивается в статье. Поэтому тот факт, что Россия уже научилась превращать в лазер солнечную энергию, сделал более реальным применение её оружия на практике в космосе — и наверняка позволит ей в ближайшем будущем обогнать США, заключает Sina.

 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Sina.com Китай Азия
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