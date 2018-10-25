DM: США предупредили ООН о странном поведении России в космосе — не иначе как боевые лазеры готовит

Помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет предупредила ООН, что Россия может создавать в космосе «боевой лазер, способный уничтожить американские спутники», сообщает Daily Mail. При этом Поблет обвинила Россию в том, что действия страны расходятся с её политической риторикой.

Помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет заявила в ООН, что необычное поведение России в космосе может быть свидетельством того, что страна создаёт «боевые лазерные системы», сообщает Daily Mail.

Поблет отметила, что в США обеспокоены «ненормальным» поведением российского спутника-инспектора, предупредив, что Россия доставила туда «боевой лазер, способный уничтожить американские спутники».



«Для Соединённых Штатов эти события являются ещё одним доказательством того, что российские военные действия не соответствуют их дипломатической риторике», —приводит Daily Mail слова Поблет.

Издание отмечает, что в настоящий момент США работают над проектом по созданию космических войск, но, несмотря на это, обеспокоены активностью России в космосе.

«Хотя США предпочли бы, чтобы космическое пространство оставалось свободным от конфликтов, страна будет готовиться к решению любых возникающих проблем», —предупредила Поблет.

При этом, по словам вице-президента США Майка Пенса, в стране убеждены, что «противники» Соединённых Штатов уже превратили космос в зону боевых действий. А также добавил, что там готовы «принять этот вызов», пишет Daily Mail.