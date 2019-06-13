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Welt: в ногу со временем — немецкий бундесвер возлагает большие надежды на «оружие будущего»

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За лазерным оружием будущее, и именно им планирует обзавестись в скором времени немецкий бундесвер, пишет Die Welt. В этом году с Минобороны ФРГ должен быть подписан контракт, а уже в следующем — в качестве первого шага — на корвете K130 будет установлена первая лазерная пушка, уточняет издание.
Welt: в ногу со временем — немецкий бундесвер возлагает большие надежды на «оружие будущего»
Reuters

За лазерным оружием будущее, и именно им планирует обзавестись в скором времени немецкий бундесвер, сообщает Die Welt.

«По крайней мере соответствующая техника уже разрабатывается и тестируется», — утверждает автор статьи Герхард Хегман.

В этом году с Министерством обороны Германии должен быть подписан контракт, а уже в следующем — в качестве первого шага — на корвете K130 будет установлена первая лазерная пушка, уточняет журналист немецкой газеты.

При этом, подчёркивает Хегман, два немецких оборонных предприятия, которые прежде были конкурентами, даже объединили усилия ради разработки нового лазерного оружия: Rheinmetall и дочерняя компания европейского концерна MBDA в Германии.

Будущие «поставщики» бундесвера, продолжает автор статьи, работают над созданием лазерного оружия на протяжении нескольких лет, и за это время им удалось добиться «определённых успехов». В частности, разрабатываемая  ими боевая система якобы уже способна «сбивать небольшие дроны и миномётные снаряды».

Задействовать же новое лазерное оружие немецкий бундесвер намерен сначала на военно-морском флоте и лишь потом в армии, отмечает журналист Die Welt.

Так, например, в планы Министерства обороны Германии, по словам Герхарда Хегмана, входит установка лазерных пушек на танках и других транспортных средствах — но меньшей мощности, чем на боевых кораблях.

Автор статьи также обращает внимание на то, что помимо Германии разработкой лазерного оружия в настоящий момент занимаются Соединённые Штаты, Российская Федерация, Китай и ряд других европейских государств.

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