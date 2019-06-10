Hill: Россию и Китай больше нельзя игнорировать — их оружие современнее американского

Рискованное поведение Китая и России, а также их более передовые вооружения — это угрозы, которые США не могут игнорировать, пишет в своей статье для The Hill старший советник Центра стратегических и международных исследований и заместитель председателя правления Института исследования внешней политики Дов Закхайм.

Необычное в эти дни явление для Вашингтона, когда Белый дом и Капитолий сходятся во мнении, что именно Россия и Китай, — а не терроризм, Иран или Северная Корея, — являются наиболее серьёзными угрозами для национальной безопасности США. И на то есть веские основания: и Пекин, и Москва проявляют всё более и более воинственный настрой по отношению к Вашингтону.

Так, 2 июня министр обороны КНР генерал Вэй Фэнхэ, выступая на международной конференции «Шангри-Ла Диалог», определённо имел в виду США, когда говорил о «крупных странах, которые вмешиваются в региональные дела, создают проблемы, уходят, оставляя за собой неразбериху». Кроме того, явно намекая на операции ВМС США по свободе судоходства, Вэй оправдал продолжающееся строительство Пекином военных объектов в Южно-Китайском море и назвал этот шаг реакцией на появление «тяжело вооружённых кораблей и военных самолётов» в регионе.

Россия, говоря о которой, генерал Вэй сказал, что «китайско-российское всестороннее стратегическое партнёрство реализуется на высоком уровне», усиливает своё конфронтационное поведение в противостоянии с американскими военными силами. 5 июня, напоминает автор, российский истребитель Су-35 перехватил американский противолодочный самолёт P-8A Poseidon над Средиземным морем. А через два дня в Тихом океане российский военный корабль совершил, как пишет обозреватель The Hill, «крайне опасный манёвр», приблизившись к американскому ракетному крейсеру Chancellorsville на расстояние не более 30 м.

И у Москвы, и у Пекина модернизация вооружённых сил сейчас в самом разгаре. Но из этих двух стран, как отмечается в статье, именно Китай обладает более широкими ресурсами для поддержки своих вооружённых сил, и он этими самыми ресурсами активно пользуется. С другой стороны, в отличие от Пекина, Москва испытала в боевых условиях фактически все свои последние разработки в ходе гражданской войны в Сирии. Вдобавок у неё есть что почерпнуть из своего научного базиса, сформировавшегося за многие годы развития вооружений.

Китай продолжает добиваться серьёзнейшего прогресса в области искусственного интеллекта, машинного обучения и операций в космосе. КНР развивает свои системы «земля — воздух» HQ-19, которые, по прогнозам Министерства обороны США, скорее всего, будут обладать способностью защиты от баллистических ракет. Пекин также развивает свой собственный малозаметный стратегический бомбардировщик, который может поступить на вооружение в 2025 году.

Кроме того, и Россия, и Китай быстро продвигаются в сфере гиперзвука. Китай в августе прошлого года провёл испытания гиперзвукового летательного аппарата Xingkong-2. Москва, в свою очередь, утверждает, что опережает и Пекин, и Вашингтон в сфере развития наступательных гиперзвуковых систем, в числе которых — межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат», оснащённая гиперзвуковыми высокоточными маневрирующими боеголовками, авиационный ракетный комплекс «Кинжал», противокорабельная крылатая ракета «Циркон».

Россия также развивает мобильную систему противоракетной обороны А-235 «Нудоль», которая, как утверждает Москва, может быть использована против гиперзвуковых целей. Также продолжаются работы над ЗРК С-500. Если верить российской стороне, то они уже проводят испытания не только этого комплекса, но и ракеты «Сармат», причём эти испытания должны завершиться уже в 2020 году. С другой стороны, как отмечает автор статьи, нет никаких способов определить реальные возможности этих систем, пока ни одна из них не поступила на вооружение. При этом некоторые аналитики считают, что работы по ракете «Сармат» как минимум на два года отстают от графика.

Пока неясно, сможет ли Америка нагнать Китай или Россию в сфере передовых технологий, кроме технологии «стелс», в которой США бесспорно занимают лидирующую позицию. В частности, создаётся ощущение, что Соединённые Штаты отстают в области гиперзвука. Например, американские вооружённые силы заявляют, что получат полностью функционирующую систему лишь к 2022 году, а в войска она поступит лишь в 2023 году. Если прогнозы России точны, то к тому времени Москва не только обзаведётся одной или несколькими гиперзвуковыми системами, но и успеет разработать «антигиперзвуковые комплексы».

Более того, пока не совсем ясно, сможет ли американская армия достичь целей в положенный срок. Министерство обороны США развивает гиперзвуковые системы практически уже 20 лет, однако на данный момент Пентагону, по сути, нечего показать, говорится в статье.

Чтобы Америка сохранила за собой лидирующие позиции в сфере высокотехнологичных вооружений, Пентагон, по мнению автора статьи, должен добиться того, чтобы новые системы поступили вовремя. В то же самое время для демонстрации своего лидерского положения Вашингтон должен пересмотреть свой подход к программам специального доступа, когда о той или иной разработке знает лишь крайне ограниченный круг лиц.

Как поясняет автор, поскольку о подобных вооружениях мало что известно, их нельзя включить в масштабные программы военных учений, проводимых, в том числе, совместно с ближайшими союзниками США. Также их сложно учесть в долгосрочном стратегическом планировании, отмечает обозреватель The Hill Дов Закхайм.