Американский полковник: вашингтонским «ястребам» противостоит команда из одного человека

Президент США Дональд Трамп объявил об отправке на Ближний Восток 1500 военнослужащих, передаёт Fox News. По мнению отставного полковника Дугласа Макгрегора, главе Белого дома трудно в одиночку противостоять сторонникам войны с Ираном, действующим в интересах Саудовской Аравии и Израиля.

Сегодня президент объявил, что отправляет на Ближний Восток 1500 американских военнослужащих в ответ на рост напряжённости в отношениях с Ираном.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы хотим быть защищёнными. На Ближний Восток мы отправим сравнительно небольшое число военнослужащих, главным образом для защиты. Сейчас на Ближний Восток отправляются очень талантливые люди. И мы посмотрим, что будет.



ВОПРОС: Сколько?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Полторы тысячи.



Итак, настоящий вопрос звучит так: зачем? Полторы тысячи солдат — они никого не одолеют, они не начнут войну с Ираном и не победят в ней. Зачем вообще кого-то отправлять? И пока мы размещаем войска за океаном, чтобы сдерживать угрозы, почему бы нам не сдерживать настоящую угрозу — например, Китай?



Разобраться в том, что именно сейчас происходит, нам поможет полковник в отставке Дуглас Макгрегор — автор потрясающей книги «Фактор победы». Он с нами на связи.



Большое спасибо, что нашли для нас время, полковник!



ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник сухопутных войск США в отставке: Конечно.



Как по-вашему, в чём заключается замысел?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Думаю, президент сказал вам чистую правду. Это соединение противоракетной обороны театра военных действий. Войска и их техника предназначены для того, чтобы сбивать атакующие баллистические ракеты. То есть это чисто оборонительное соединение. Никакого потенциала для наступательных боевых действий.



Обычно во время кризисов и в любой период напряжённости мы регулярно развёртываем на Ближнем Востоке подобные соединения, чтобы заверить наших друзей и партнёров, что мы поможем им сбивать баллистические ракеты, если Иран выпустит эти ракеты по ним.



То есть эти ракеты нацелены не на нашу страну, а на другие страны?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Конечно.



Ясно. Звучит хорошо. Но, наверное, вызывает беспокойство то, что их присутствие может спровоцировать события, из-за которых мы ввяжемся в более масштабный конфликт. И в целом беспокойство вызывает то, что этого конфликта добивается небольшая группа людей в окружении президента. Как по-вашему, стоит об этом тревожиться?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Думаю, это и так уже было — из-за боевой авианосной группы. Команда из одного человека — я так называю президента, потому что он единственный, кто явно против конфликта с Ираном в этом регионе… Полагаю, он по-своему отчаянно пытается снизить напряжённость.



Но на самом деле ему нужно вывести из Персидского залива боевую авианосную группу — в Аравийское море или даже в восточную часть Средиземного моря, лишь бы вывести её из залива. Из-за неё-то всё и может начаться. Это потенциальный катализатор неприятностей.



Глядя на мир в целом, считаете ли вы, что в данный момент Иран — главная физическая угроза Соединённым Штатам?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Нет. Конечно, нет. Иран нам вообще не угрожает. Послушайте, мы сейчас наблюдаем развитие внутримусульманского конфликта. С одной стороны — Саудовская Аравия и Эмираты в Персидском заливе, пытающиеся нагнетать напряжённость и конфликт, втягивая во всё это нас. Мы там якобы для того, чтобы их защищать, но на самом деле они бы с удовольствием втянули нас в конфликт с Ираном.



Разумеется, Израиль это тоже оценил бы. Но в данный момент речь идёт в первую очередь о Саудовской Аравии и арабских странах Персидского залива. Они недовольны тем, что происходит в Йемене. Тем, что хуситы ещё не совершили самоубийство в полном составе. Они бы хотели, чтобы Иран вытеснили из Ирака и Сирии. Единственная их надежда на то, что хоть что-то из этого сбудется, — это втянуть в конфликт нас, чтобы мы сделали это за них.



Не похоже, чтобы это хоть немного соответствовало нашим национальным интересам!



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Конечно, нет!



Почему же мы не боремся против этого всеми силами?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Проблема в том, что команда из одного человека, повторюсь, окружена этими глобалистами, сторонниками интервенций, зачастую связанными с арабскими странами Персидского залива, с Саудовской Аравией и Израилем. И они сделают всё возможное, чтобы убедить в необходимости конфликта. Вот в чём проблема. «Команда из одного человека» сидит там и говорит: «Постойте! Зачем?».



Мы это уже проходили. Нет никаких доказательств какой-либо причастности Ирана к нападению на танкеры. Куда там! На самом деле, все, кто знает иранцев, понимает, что, если бы они действительно пытались потопить эти корабли, они бы это сделали! Итак, это похоже на очередную инсценировку, направленную на то, чтобы создать напряжённость и втянуть нас в боевые действия.



Дата выхода в эфир 24 мая 2019 года.