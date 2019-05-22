Al Monitor: Ирану не стоит «складывать все яйца в российскую корзину»

Россия не станет защищать Иран в ущерб себе, встревая в конфликт между ним и США, пишет Al Monitor. По словам автора статьи, Москва заинтересована в «контролируемом уровне напряжённости между Тегераном и Вашингтоном». А потому он не советует Ирану опираться только на Россию и ждать, что она встанет грудью на его защиту.

На данный момент диалог с администрацией Трампа не входит в планы Ирана, пишет Al Monitor. Вместо этого Исламская республика ведёт политику «противостояния»: она сконцентрировалась на развитии экономики, укреплении общественной поддержки и дипломатии. И в этом ключе министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф поехал в большое турне по разным странам.

Так, Индия и Китай, главные потребители иранской нефти, уже дали понять, что подчинятся американским санкциям. И потому автор называет Россию «последним вариантом для Тегерана». Во время своего визита Зариф отметил, что Иран и Россия ещё никогда не были так близки и что Иран не забудет поддержку России.

И такие заявления говорят о небольшой смене курса Ирана по отношению к России, отмечает автор статьи. Так, по его словам, наряду с силами, которые ратуют за близкие отношения с Москвой, в Иране всегда были те, кто предостерегал против них. Например, когда Россия заявила о стремлении наращивать добычу нефти, после того как Иран оказался под санкциями, министр нефти Ирана сказал: «У Ирана нет постоянных друзей или врагов». А теперь, получается, все политические круги Ирана сходятся во мнении по поводу России.

И Россия ещё при правительстве Дмитрия Медведева голосовала против Ирана в ООН и затягивала с поставкой С-300. А теперь страны сотрудничают, что стало видно ещё в Астане на переговорах по Сирии.

Под давлением санкций США Ирану нужны тесные связи с Россией. Но сможет ли Москва помочь Тегерану, зависит от реалистичного взгляда на запросы Ирана и на возможности России, пишет автор статьи. Кроме того, важно, в каком направлении будет двигаться внешняя политика России. Главное, что сейчас нужно Тегерану, — обойти санкции США против его нефти. Но Россия сама добывает нефть, поэтому не сможет предложить в этом вопросе чего-то весомого.

Хотя Россия и предоставляет техническую поддержку иранской мирной ядерной программе, двусторонняя торговля остаётся на низком уровне и вряд ли в ближайшее время поднимется. Так, в 2018 году она составляла $1,7, и три четверти из этого — российский экспорт. Ирану необходимо наращивать свой экспорт. А между тем, уход российских компаний из Ирана показывает, как сказываются на нём американские санкции.

И в военном ключе Россия никак не хотела бы участвовать в возможном конфликте между Ираном и США. Хотя Россия говорила, что готова поставлять оружие Тегерану, при этом заявляла о своей приверженности резолюции ООН об эмбарго в отношении Ирана.

Но в плане политической поддержки, наоборот, Иран может многого ожидать от России. Так, на неё он может рассчитывать в случае предложения какой-либо антииранской резолюции в Совбезе. Кроме того, Россия не может игнорировать роль Ирана на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Любая нестабильность в Иране или перемены в пользу США могут навредить российским интересам в регионе.

На самом деле способность России изменить ход вещей довольно ограничена, отмечает автор статьи. Так, Путин недавно сказал в отношении ядерной сделки с Ираном: «Россия — не пожарная команда, мы не можем спасать всё подряд, особенно то, что зависит не только от нас». По мнению автора статьи, это очередной раз показывает, что Москва не хочет оказаться втянутой в конфликт Вашингтона и Тегерана.

И в Тегеране понимают, что мощь России ограничена и что Москва скорее стремится восстановить свои отношения с Вашингтоном. «Так что складывать все яйца в российскую корзину было бы не слишком логично со стороны Ирана», — пишет автор статьи.

Более того, там понимают, что Москва заинтересована в контролируемом уровне напряжённости между Тегераном и Вашингтоном, поскольку в таком случае внимание США переключено с России на Ближний Восток. К тому же такая ситуация толкает Иран ближе к России, и для Вашингтона она также становится силой, способной оказывать давление на Тегеран. Плюс ко всему, России будет выгодно повышение цен на нефть.

Так что когда Зариф решил, что после его поездки Россия всеми силами станет защищать Иран и ядерную сделку, он был неправ, делает вывод Al Monitor.