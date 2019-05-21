Die Presse: чёрное золото стало оружием в противостоянии США и Ирана

США не только продолжают «закручивать санкционные гайки», но и «используют нефть как оружие» в противостоянии с Ираном, пишет Die Presse. С помощью штрафных мер глава Белого дома Дональд Трамп пытается лишить Тегеран последних доходов от продажи чёрного золота. При этом американский президент укрепляет энергонезависимость собственной страны, чтобы и дальше проводить жёсткую политику в Персидском заливе, рассказывает австрийское издание.

Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан выступил с критикой в адрес американского концерна Exxon, сообщает Die Presse. «Неприемлемо и несправедливо», что компания вывела своих сотрудников с месторождения на юге страны, заявил он. Министр назвал это решение «политически мотивированным» и отказался верить в объяснение, что это каким-то образом связано с безопасностью.

Обострение ситуации в Персидском заливе подтверждает его слова, продолжает австрийское издание. После выхода из ядерной сделки с Ираном президент США Дональд Трамп не только продолжает «закручивать санкционные гайки», но и «использует нефть как оружие» в противостоянии с Тегераном. К тому же американцы разместили в регионе авианосец, стратегические бомбардировщики и средства ПВО. Ситуацию усугубляет и недавняя атака беспилотников на важнейший нефтепровод Саудовской Аравии, в которой Эр-Рияд винит Тегеран.

Геополитические конфликты в Персидском заливе всегда вызывают скачок цены на чёрное золото. Однако пока что котировки европейского маркерного сорта Brent держатся в разумных пределах. В пятницу его стоимость составляла $72,66.

Эксперты считают, что это связано с ростом объёма добычи сырья в США, которые уже обогнали по этому показателю Россию и Саудовскую Аравию. Таким образом Трамп снижает зависимость своей страны от поставок энергоресурсов из-за рубежа, а это в свою очередь позволяет ему и дальше проводить жёсткую политику в Персидском заливе без ощутимого для своего государства экономического ущерба. Также на снижении цены на нефть отражается торговый конфликт между США и Китаем, отмечает издание.

На фоне этой ситуации 19 мая в саудовском городе Джидде состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ с участием России. Его цель заключалась в том, чтобы на фоне актуальных геополитических проблем выработать общий курс для входящих в организацию членов. Физически Иран на встрече не присутствовал, но он был на ней как «невидимый и главный гость», ведь переговоры шли о продолжении сокращения добычи нефти в июне. Нефтяной картель вместе со своими партнёрами принял ограничения в декабре, чтобы поддержать цену на чёрное золото, объясняет Die Presse. Их отмена формально требует согласия всех членов организации, но, как считают аналитики, Иран его не даст.

Заседание в Джидде, по сути, было репетицией перед июньским саммитом в Вене, на котором встретятся уже все игроки с их разными пожеланиями, продолжает издание. Это будет непростая встреча, ведь некоторые обстоятельства до сих пор не известны. «Насколько тщательно Китай как крупнейший покупатель иранской нефти соблюдает американские санкции?» «Насколько сильно готовы приоткрыть нефтяной кран другие страны — главным образом Россия и Саудовская Аравия, — чтобы при этом не спровоцировать падение цен и разрыв напряжённых отношений в ОПЕК?»

В сложившихся обстоятельствах Иран вряд ли может рассчитывать на большýю поддержку, констатирует издание. Ещё в начале мая, когда США с помощью санкций пытались лишить страну последних доходов от продажи нефти, министр аль-Гадбан предсказал: «ОПЕК движется в направлении коллапса».