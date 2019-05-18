National Interest: новая война в Персидском заливе дорого обойдётся США

Вооружённый конфликт с Ираном лишь навредит интересам Соединённых Штатов, пишет помощник ответственного редактора The National Interest Джон Дейл Гровер. Если Америка, армия которой уже участвует в нескольких региональных конфликтах, решит начать войну с Исламской республикой, то она не только столкнётся с финансовыми и людскими потерями, но и утратит способность «сдерживать Китай, КНДР и Россию», считает журналист.

Госсекретарь Майк Помпео уверяет, что Вашингтон не заинтересован в войне с Ираном. Но действия властей США свидетельствуют об обратном: они приказали эвакуировать персонал своих представительств из соседнего Ирака, пишет помощник ответственного редактора The National Interest Джон Дейл Гровер.

Более того, по сообщениям СМИ, Пентагон получил распоряжение развернуть на Ближнем Востоке 120 тыс. военнослужащих «на случай кризиса». Учитывая, что ранее США использовали почти аналогичное число солдат при вторжении в Ирак в 2003 году, кажется маловероятным, что эти войска могут быть использованы с какой-то другой целью, кроме «смены режима» в Иране, рассуждает автор статьи.

На его взгляд, воинственно настроенные американские чиновники и аналитики с давних пор «раздувают иранскую угрозу». Сегодня поводом для военных приготовлений служат региональная активность и нападения на четыре нефтяных танкера в Ормузском проливе, к которым якобы причастен Тегеран.

Но третий конфликт в Персидском заливе будет ненужным и пагубным для американских интересов. Хотя Иран «остаётся врагом», он не представляет непосредственной опасности для США. В случае же «войны на опережение» страна рискует потерять жизни людей, деньги и способность «сдерживать Китай, Северную Корею и Россию, которые намного важнее», считает Гровер.

Ранее, ссылаясь на ракетные испытания Ирана и его «поддержку терроризма», США вышли из «неидеальной, но всё ещё работающей» ядерной сделки с Тегераном. После внесения изменений это соглашение могло бы стать успешным, но теперь его дальнейшая судьба под большим вопросом, отмечает журналист.

У Ирана никогда не было и до сих пор нет ядерного оружия. В рамках международного соглашения он отправил порядка 98% запасов обогащённого урана в Россию. Кроме того, Исламская республика избавилась от 66% центрифуг для обогащения урана, напоминает автор статьи.

Даже после того, как Вашингтон вышел из сделки и вновь ввёл санкции, Иран продолжал соблюдать соглашение. Но отсутствие коммуникации и механизма разрядки вкупе с постоянными угрозами и давлением могут подтолкнуть Тегеран к перезапуску ядерной программы в целях сдерживания, полагает Гровер.

По его словам, иранские лидеры понимают, что им не удастся победить США. Но они видели, как неядерные страны, включая Ирак и Ливию, были уничтожены, тогда как Северная Корея смогла не допустить американского военного вмешательства.

Опросы общественного мнения показывают, что американцы интуитивно понимают, что выход Вашингтона из сделки с Ираном и повторное введение санкций приведёт к катастрофе. Тем не менее на фоне действий и заявлений властей США складывается ощущение, что Тегеран «настолько опасен, что может атаковать, несмотря на возмездие».

В частности, Помпео и советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон предупреждают о «нарастающей угрозе» со стороны Тегерана. Мало того, стратегические бомбардировщики США совершили «полёт устрашения» рядом с Ираном, а в регион была отправлена авианосная группа, обращает внимание Гровер.

Вдобавок санкции подкосили иранскую экономику. «Изолированный и ослабленный» Тегеран не сделает ничего, что может привести к войне, если только не решит, что таким образом ему удастся выжить, полагает журналист.

Он отмечает, что даже европейские союзники Вашингтона не соглашаются с утверждением, что Иран становится всё более угрожающим. И тем не менее рядовые американцы должны поверить, что Иран настолько опасен, что необходимо вступить с ним в вооружённый конфликт.

«Война не имеет никакого смысла. Она будет противоречить интересам США и желаниям американского народа. Америка не должна была выходить из сделки и усиливать военно-экономическое давление на Тегеран», — убеждён автор статьи.

По его мнению, за продолжающиеся войны США на Ближнем Востоке приходится платить огромную цену, и Иран не станет исключением из этого правила. По экспертным оценкам, международная война с террором обойдётся американским налогоплательщикам в сумму $5,6 трлн. Уже не говоря о том, что эта кампания унесла почти полмиллиона жизней, включая гражданское население.

Между тем соцопросы показывают, что, хотя американцам не нравится Иран, они не считают его угрозой, сравнимой с КНДР, Китаем или Россией. Согласно исследованиям компании Gallup, с 2015 года в списке угроз американцы постоянно ставят Исламскую республику ниже эти трёх ядерных держав.

«Тем не менее Вашингтон продолжает кампанию давления, что идёт вразрез с пожеланиями американского народа и интересами США. Иранская сделка должна была сохраниться, и обеим сторонам необходимо вернуться к переговорам. Активно участвуя в войнах в Ираке, Афганистане, Йемене, Сомали и Сирии, Америка распыляет свои силы и возможности. Соединённые Штаты должны сосредоточиться на предотвращении конфликтов и угроз, а не на поисках очередной сухопутной войны на Ближнем Востоке», — заключает Джон Дейл Гровер.