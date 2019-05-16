WSJ: Россия и США просигнализировали о намерении «починить» отношения, несмотря на разногласия

Несмотря на желание искать компромиссы, выраженное американским госсекретарём Майком Помпео и его российским коллегой Сергеем Лавровым на встрече в Сочи, отношения между Россией и США вряд ли улучшатся, пишет The Wall Street Journal. Основная причина в том, что позиции Вашингтона и Москвы по главным проблемным вопросам, таким как Украина, Венесуэла, КНДР и Иран, диаметрально противоположны.

США и Россия продемонстрировали желание восстановить свои пошатнувшиеся отношения, даже несмотря на глубокие разногласия по кризисам на Украине, в Венесуэле, Иране и КНДР, пишет The Wall Street Journal о визите американского госсекретаря Майка Помпео в Сочи, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным и своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Россия хотела бы восстановить полноценные отношения, и я надеюсь, что сейчас создаётся благоприятная для этого обстановка», — приводит издание слова Владимира Путина, сказанные ещё до встречи. В свою очередь, Помпео отметил, что США готовы к поиску компромиссов с Россией.

Впрочем, учитывая диаметрально противоположные позиции российской и американской сторон, переговоры в Сочи вряд ли станут прорывом, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на мнения экспертов. К примеру, директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин считает, что градус российско-американского противостояния не снизится.

Издание сообщает, что на переговорах Помпео затронул тему «российского вмешательства» в выборы в США: глава Госдепа подчеркнул, что «если Россия вмешается и в выборы 2020 года, то двухсторонние отношения станут ещё хуже, чем сейчас». В свою очередь, Владимир Путин выразил надежду на то, что межгосударственные связи между Россией и США будут восстанавливаться, учитывая, что расследование Роберта Мюллера не подтвердило наличие сговора между Россией и администрацией Трампа.

Стороны также обсудили рост напряжения вокруг Ирана: как отмечает The Wall Street Journal, Москва и Тегеран являются союзниками. Помпео заверил, что США не ищут конфликта с Исламской республикой, но при этом не позволят нарушать свои интересы.

Ещё одной темой стала ситуация в Венесуэле: Помпео настоятельно попросил, чтобы Россия прекратила поддержку Николаса Мадуро. В ответ Сергей Лавров отметил, что «демократию нельзя установить силой», а также добавил, что граждане Венесуэлы должны сами определить своё будущее. Также был затронут вопрос КНДР: по словам Помпео, Пхеньян будет находиться под санкциями до достижения полной денуклеаризации.

Кроме того, Помпео попросил, чтобы Россия отпустила задержанных в Керченском проливе украинских моряков и сотрудничала с новым украинским президентом ради достижения мира на Украине. Также Помпео и Лавров обязались сотрудничать по вопросу о контроле за вооружениями, учитывая, что и Россия, и США объявили о своём выходе из ДРСМД, пишет издание.

Ранее Дональд Трамп и Владимир Путин по телефону обсуждали возможность заключения трёхстороннего соглашения по ядерному оружию с участием Китая: впрочем, Россия выразила желание сначала заключить двухсторонний договор, а также продлить СНВ-3.

По мнению эксперта Эмили Феррис, «Россия хочет, чтобы её считали одной из ключевых держав на мировой арене, и ей во многом удалось этого достичь». При этом Феррис считает, что Москва, скорее всего, продолжит свою линию по стимулированию противоречий и раздоров на Западе.