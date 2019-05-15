CNN: Вашингтону придётся долго ждать, пока Москва поменяет своё поведение

Встреча госсекретаря США Майка Помпео с руководством Кремля показала, что по большинству международных вопросов стороны придерживаются принципиально противоположных взглядов, сообщает корреспондент CNN Мэтью Чанс. На его взгляд, американским властям придётся ещё долго ждать, если они надеются, что Россия изменит свой образ действий.

Во вторник госсекретарь США посетил Россию, чтобы встретиться с руководством Кремля. Среди тем, обсуждавшихся Майком Помпео, был не только Иран, но и множество других вопросов, вызывающих раскол между двумя странами. С подробностями о переговорах корреспондент CNN Мэтью Чанс из Москвы.

Ведущий дипломат США прибыл в Россию, а авторитарный кремлёвский лидер совершил собственный эффектный выход. Президентский самолёт Владимира Путина в сопровождении шести малозаметных истребителей спикировал на испытательный полигон, чтобы проинспектировать российское новейшее высокотехнологическое оружие. Это шлёт мощный сигнал о приоритетах Путина.

Вскоре состоялась его встреча с госсекретарём Майком Помпео, на которой обсуждался ряд проблем. Но именно Путин упомянул доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, надо отдать ему должное: в целом он провёл объективное разбирательство и подтвердил отсутствие всяческих следов и всяческого сговора между Россией и действующей администрацией, что мы изначально характеризовали как полную чушь.

Неподалёку в южном городе Сочи также поднималась тема вмешательства в выборы на встрече Помпео с его российским коллегой Лавровым. Они охарактеризовали этот разговор по ряду проблем как откровенный.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Существует волна безосновательных обвинений в наш адрес в попытках повлиять на исход американских выборов, даже в наличии некоего сговора с нами высокопоставленных должностных лиц нынешней администрации США. Понятно, что подобная инсинуация — это полнейшая фикция.

МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Можно сказать, что у нас есть расхождения по этому вопросу...

Помпео даже обратился с предупреждением к своему коллеге.

МАЙК ПОМПЕО: Если русские займутся этим (вмешательством в выборы. — ИноТВ) в 2020 году, то наши отношения станут ещё хуже. И мы призываем, чтобы они этого не делали, мы этого не потерпим.

Но фактически по всем остальным вопросам международной дипломатии две стороны, по всей видимости, придерживаются принципиально противоположных взглядов. Будь то конфликт в Сирии, определение лучшего подхода в отношении Северной Кореи и её ядерной угрозы или нарастающая напряжённость между США и Ираном, ключевым союзником России.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: Я надеюсь, что разум восторжествует (в ситуации вокруг Ирана. — ИноТВ).

Масло в огонь добавило то, что запланированная встреча с российским президентом началась с серьёзным опозданием. Владимир Путин печально известен тем, что заставляет своих гостей ждать. Возможно, Вашингтону придётся ожидать гораздо дольше, пока Россия изменит своё поведение.

Мэтью Чанс, CNN, Москва.

Материал предоставлен CNN International.