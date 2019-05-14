CNN: новая перезагрузка с Россией в исполнении Помпео не задалась

Встреча госсекретаря США Майка Помпео с российским коллегой Сергеем Лавровым в Сочи прошла в довольно напряжённой обстановке и не принесла никаких конкретных результатов по ключевым внешнеполитическим вопросам, рассказал в эфире CNN корреспондент канала Мэтью Чанс. По мнению журналиста, это связано с тем, что между Москвой и Вашингтоном есть фундаментальные различия, устранить которые непросто.

Мэтью, теперь хотелось бы подключить к беседе вас — было абсолютно ясно, что Майк Помпео отправился в Россию для того, чтобы добиться реальной перезагрузки. Сложилось ли у вас впечатление, что ему удалось получить такую перезагрузку от главы российского МИДа.

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Не сказал бы, что сложилось. Я не эксперт по языку жестов, но я почувствовал между чиновниками некую напряжённость. Майк Помпео говорил о своём желании наладить отношения между Россией и США и отметил, что данная встреча — шаг в этом направлении; российский министр иностранных дел Сергей Лавров описывал переговоры при помощи таких эпитетов, как «полезные», «откровенные», «подробные» и «значимые». Тем не менее, когда они перечислили те темы, которые они обсудили, выяснилось, что они не договорились ни по одной проблеме — ни по Ирану, ни по Сирии, ни даже по контролю за вооружениями, который представляет собой относительно простую тему на фоне других обсуждающихся сейчас острых проблем.

Сергей Лавров воспользовался встречей, чтобы вновь заявить то, что он говорил уже сотни раз — что Россия никак не причастна к вмешательству в выборы и не имеет никакого отношения к сговору. Заявления об этом министр назвал полнейшей фикцией — несмотря на то что теперь уже было точно установлено, что электронную почту руководства Демократической партии взломали и затем распространили переписку среди организаций вроде WikiLeaks именно сотрудники российского разведывательного агентства ГРУ, чтобы навредить таким образом избирательной кампании Хиллари Клинтон, и несмотря на подтверждённое уже существование «фабрики троллей» в Санкт-Петербурге, которую я посещал лично и которая пыталась разжигать раздор внутри американского общества. Эти факты уже были подтверждены — быть может, сговора между администрацией Трампа или его подчинёнными и Москвой в уголовном смысле и не было, но остальные факты о вмешательстве со стороны России уже многими считаются подтверждёнными. И, разумеется, сохраняется много разногласий и по вопросу Ирана, относящемуся к ключевым.

Мне кажется, всё здесь сводится к одной фундаментальной проблеме: пытаться перезагружать отношения с Москвой можно — и, как все помнят, другие администрации США именно это и пытались сделать, — но в том, как обе страны видят мир, каким они видят будущее Венесуэлы, как они воспринимают Сирию и Северную Корею, есть фундаментальные различия, и их не так просто уладить.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 14 мая 2019 года.