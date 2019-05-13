CNN: визит Помпео в Россию может не стоить потраченного на него топлива

Хотя диалог с Россией и необходим, грядущая встреча госсекретаря США Майка Помпео с Владимиром Путиным может не стоить потраченного на неё авиационного топлива, передаёт CNN. Как отмечает аналитик канала Саманта Виноград, такой исход возможен, прежде всего, из-за поведения Трампа, который может делать заявления, которые полностью противоречат словам его подчинённых.
Я хочу поговорить о том канате, по которому госсекретарю США Майку Помпео придётся пройти завтра во время встречи с Путиным — учитывая благорасположенность президента к российскому лидеру, а также мнение разведсообщества о прошлом и будущем вмешательстве (в выборы. — ИноТВ).
САМАНТА ВИНОГРАД, аналитик CNN по вопросам национальной безопасности: Я бывала в Москве с похожими визитами и встречалась с российскими коллегами — и вот что я вам скажу: нам нужно встречаться с русскими. Ничто не заменит личного общения. Не только из-за надежды, что они будут врать в лицо с меньшей лёгкостью; я бы сказала, что очень важно держать каналы связи открытыми.
Проблема, однако, состоит в том, что этому визиту не хватает ключевого ингредиента. Русские должны видеть, что госсекретарь сходится во мнениях с президентом США по всем пунктам, будь то вмешательство в выборы, Венесуэла или какой-нибудь другой вопрос. Однако это не так. Президент подорвал позицию Помпео во время своего звонка Путину и обсуждения Венесуэлы. Во время звонка Путину президент Трамп также не упомянул о вмешательстве в выборы.
Так что на данном этапе, даже если Помпео невероятно хорошо подготовился к своей поездке, она может оказаться просто тратой огромного количества авиационного топлива, потому что Путин будет знать: стоит ему только позвонить своему другу в Овальном кабинете, и он добьётся своего.
Да, многие мировые лидеры на своём опыте узнали: что бы ни говорили эмиссары президента, совсем необязательно, что сам президент скажет то же самое на следующий день. Всё вилами на воде писано.
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, прокомментировал инициативу венесуэльского лидера Николаса Мадуро провести досрочные выборы в контролируемый оппозиционными силами парламент страны.
На финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области направят 6,7 млрд рублей в 2019 году, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Объём рынка автомобилей с пробегом в России в апреле 2019 года составил 482,2 тыс. единиц, что на 8,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на исследование «Автостата».
Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с министром экономики, науки и цифрового общества немецкой федеральной земли Тюрингия Вольфгангом Тифензее. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Крыма составил $1,4 млн за четыре месяца 2019 года, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики 21 мая начали наступление на позиции сирийской армии с применением танков.
Российский президент Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном выразил недоумение по поводу отказа некоторых стран обсуждать в СБ ООН украинский закон о языке.
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».