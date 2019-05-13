CNN: визит Помпео в Россию может не стоить потраченного на него топлива

Хотя диалог с Россией и необходим, грядущая встреча госсекретаря США Майка Помпео с Владимиром Путиным может не стоить потраченного на неё авиационного топлива, передаёт CNN. Как отмечает аналитик канала Саманта Виноград, такой исход возможен, прежде всего, из-за поведения Трампа, который может делать заявления, которые полностью противоречат словам его подчинённых.

Я хочу поговорить о том канате, по которому госсекретарю США Майку Помпео придётся пройти завтра во время встречи с Путиным — учитывая благорасположенность президента к российскому лидеру, а также мнение разведсообщества о прошлом и будущем вмешательстве (в выборы. — ИноТВ).



САМАНТА ВИНОГРАД, аналитик CNN по вопросам национальной безопасности: Я бывала в Москве с похожими визитами и встречалась с российскими коллегами — и вот что я вам скажу: нам нужно встречаться с русскими. Ничто не заменит личного общения. Не только из-за надежды, что они будут врать в лицо с меньшей лёгкостью; я бы сказала, что очень важно держать каналы связи открытыми.



Проблема, однако, состоит в том, что этому визиту не хватает ключевого ингредиента. Русские должны видеть, что госсекретарь сходится во мнениях с президентом США по всем пунктам, будь то вмешательство в выборы, Венесуэла или какой-нибудь другой вопрос. Однако это не так. Президент подорвал позицию Помпео во время своего звонка Путину и обсуждения Венесуэлы. Во время звонка Путину президент Трамп также не упомянул о вмешательстве в выборы.



Так что на данном этапе, даже если Помпео невероятно хорошо подготовился к своей поездке, она может оказаться просто тратой огромного количества авиационного топлива, потому что Путин будет знать: стоит ему только позвонить своему другу в Овальном кабинете, и он добьётся своего.



Да, многие мировые лидеры на своём опыте узнали: что бы ни говорили эмиссары президента, совсем необязательно, что сам президент скажет то же самое на следующий день. Всё вилами на воде писано.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 13 мая 2019 года.