WP: Помпео отчитал Россию и Китай за «агрессивное поведение» в Арктике

Арктика стала «ареной глобального соперничества». С таким предупреждением на саммите в Финляндии выступил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Китай и Россия активно укрепляются в регионе с помощью военных баз и инвестиций в расчёте получить контроль над новыми торговыми маршрутами — «Суэцким и Панамским каналами XXI века».

«Российская военизация и китайские инвестиции» в Арктике представляют опасность и превращают регион в «арену глобального влияния и соперничества». С таким утверждением на заседании Арктического совета в Финляндии выступил госсекретарь США Майк Помпео, пишет The Washington Post.

Глава американской дипломатии призвал членов организации не ограничиваться вопросами науки, культуры и экологии. «Мы входим в новую эпоху стратегического взаимодействия, которая сопровождается новыми угрозами Арктике, её имуществу и всем нашим интересам в регионе», — заявил он.

Администрация Обамы считала Арктический совет площадкой для борьбы с опасностями глобального изменения климата. Но правительство Трампа в отличие от предшественников делает упор на угрозы национальной безопасности, отмечает The Washington Post.

Издание напоминает, что ранее Пентагон выражал беспокойство относительно расширяющейся активности России и Китая в Арктике на фоне таяния полярных льдов. По некоторым данным, в регионе находится 13% мировых запасов нефти и 30% газа, а также уран, редкоземельные минералы, золото и алмазы.

Россия уже построила три новые базы и восстановила несколько советских военных баз в Арктике. Она также предложила Китаю совместно создать торговые морские маршруты в регионе между Азией и Европой.

Помпео подчеркнул, что эти морские пути могут стать «Суэцким и Панамским каналами XXI века». При этом, по его словам, несмотря на то что эти маршруты проходят через международные воды, Москва требует, чтобы другие страны просили её разрешения для их использования.

«Эти провокационные действия — часть характерного для России агрессивного поведения здесь, в Арктике. Россия уже оставляет на снегу следы в форме отпечатков армейских ботинок», — отметил глава Госдепа.

Помпео признал, что у России с её обширными арктическими территориями есть законные интересы в регионе. Но он предупредил, что «территориальные амбиции» Москвы могут превратить Арктику в «очередную Украину».

«Лишь то, что Арктика — это место дикой природы, не означает, что она должна стать местом беззакония. Этот случай не должен стать прецедентным. И мы готовы гарантировать, что этого не произойдёт», — пообещал Помпео.

Госсекретарь также раскритиковал Пекин, который с 2012 года инвестировал в Арктику порядка $90 млрд. Хотя Китай именует себя «приарктическим государством» и имеет статус наблюдателя в Арктическом совете, по мнению Помпео, страна не имеет абсолютно никакого отношения к региону.

На днях представители Минобороны США предположили, что растущая вовлечённость Китая в Арктике может привести к появлению его военных баз в регионе. В том числе речь идёт о потенциальном размещении подводных лодок, обращает внимание The Washington Post.

«Нам необходимо внимательно изучать эту активность, и мы держим в уме опыт других стран. Другие примеры агрессивного поведения Китая сообщат нам, как он будет обращаться с Арктикой», — заявил Помпео. По его словам, «попавшиеся на удочку» инвестиций Пекина регионы уже столкнулись с коррупцией, долгами, «низкокачественной инфраструктурой, милитаризацией и разрушением экономики».