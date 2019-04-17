El País: при освоении Арктики России не обойтись без международного сотрудничества

Несмотря на санкции, Россия пытается развивать свои планы по добыче углеводородов в Арктике и тем самыми бросает вызов США, пишет El País. Западные ограничительные меры усложняют разработку новых месторождений нефти и газа, которые играют ключевую роль для российской экономики.

Чтобы не откладывать на более поздний срок свои амбициозные планы по добыче углеводородов в районе Северного Ледовитого океана, Москва нуждается в международном технологическом и финансовом сотрудничестве, подчёркивает издание.

Представители России обычно преуменьшают серьёзность последствий санкций, которые вводились Соединёнными Штатами, Евросоюзом и прочими западными странами, начиная с 2014 года, в ответ на «аннексию Крыма»* Москвой и на её вмешательство в дела Украины.

Более того, президент России Владимир Путин расценивает ограничительные меры как стимул для развития собственной промышленности. Тем не менее на Международном арктическом форуме, состоявшемся 9 и 10 апреля в Санкт-Петербурге, некоторые высокопоставленные чиновники признали, что санкции создают проблемы для развития российского нефтегазодобывающего сектора.

Так, санкции, вводившиеся на протяжении последних нескольких лет, ограничили доступ России к международным финансовым рынкам и установили запрет на ввоз в Россию оборудования и технологий, в том числе и тех, что предназначены для бурения и добычи полезных ископаемых в холодных водах Арктики.

В ответ на западные санкции Россия инициировала политику импортозамещения, которая охватила все отрасли экономики и цель которой — заменить ввозимые в страну товары своей собственной продукцией. В различных отраслях результаты этой политики оказались разными.

В нефтегазовом секторе доля импортируемого Россией оборудования снизилась с 60% в начале 2015 года до 52% в конце 2017-го, пишет издание со ссылкой на данные российских властей. При этом среди проектов, наиболее зависимых от импорта технологий, есть те, которые связаны со сложной и рискованной добычей углеводородов в глубоких арктических водах, указывает El País.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).