DM: Путин объявил о том, как Москва собирается контролировать Арктику

Владимир Путин в ходе Арктического форума рассказал о планах Москвы по наращиванию своего присутствия в Арктике, пишет Daily Mail. Как подчёркивается в материале, инициативы России подразумевают не только расширение портов и увеличение грузооборота, но и модернизацию советских военных баз и расширение флота.

Президент России Владимир Путин на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге «раскрыл планы по усилению присутствия России в Арктике», сообщает британская Daily Mail. Как отмечается в материале издания, российский лидер пообещал, что Москва обновит существующие в регионе ещё с советских времён военные базы, а также расширит флот атомных ледоколов к 2035 году с четырёх до девяти.

Путин также рассказал о планах по расширению портов на обоих краях Северного морского пути — Мурманска и Петропавловска-Камчатского — и призвал иностранные компании инвестировать в этот проект, отмечается в материале. Наконец, президент заявил, что грузооборот по Севморпути вырастет с 20 млн тонн в прошлом году до 80 млн в 2035-м, говорится в статье.

Обращаясь к участникам форума, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что размещение войск в Арктике производится для защиты национальных интересов страны, пишет обозреватель Daily Mail. «Мы обеспечиваем необходимые оборонные возможности с учётом той военно-политической ситуации, которая складывается вокруг наших границ», — цитирует газета министра.

В свою очередь, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, которая присутствовала на мероприятии вместе с лидерами Финляндии, Исландии и Швеции, подчеркнула необходимость соблюдения международных законов и отметила, что Арктический совет является в этом контексте ключевой площадкой для диалога. «Я периодически слышу, как Арктику называют геополитической «горячей точкой». Но мы воспринимаём её по-другому. Для нас Арктика — это регион мира и стабильности», — заявила Сульберг на форуме. По словам премьера, такая ситуация — «результат политических решений и практического сотрудничества между государствами Арктики», отмечается в статье.

Господин Путин, впрочем, воспользовался форумом, чтобы раскритиковать США и ЕС за введение санкций против Москвы, но подчеркнул при этом, что они никак не повлияют на планы страны по наращиванию присутствия в Арктике, пишет обозреватель Daily Mail.

По данным Daily Mail, в Арктике предположительно залегает до четверти всех неразведанных нефти и газа на планете. По мере таяния льдов и появления новых возможностей для добычи ресурсов и судоходства о притязаниях на различные районы Арктики заявляли Россия, США, Канада, Дания и Норвегия, напоминает автор.