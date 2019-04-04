Welt: «принадлежит России» — пока НАТО гуляет, Москва прибирает к рукам новые территории

В день рождения НАТО Москва устроила очередную демонстрацию силы: российские военные на острове Котельный в море Лаптевых отработали уничтожение вражеских кораблей, передаёт Welt. Тем самым Кремль отчётливо дал понять Западу, что Арктика и её ресурсы уже принадлежат России, считает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

Пока страны НАТО праздновали день рождения альянса и ссорились, Россия устроила очередную демонстрацию силы — на этот раз в Арктике. Кремль хочет прибрать к рукам гигантские запасы нефти и газа, а также судоходные пути. Ради этого Путин усиленно вооружается и разворачивает новые базы, подкрепляя тем самым свои притязания. На Крайний Север для нас съездил Кристоф Ваннер.

Демонстрация силы в Арктике: российские военные отрабатывают уничтожение вражеских кораблей. На острове Котельный в море Лаптевых и на других арктических базах размещены на длительное время сотни солдат. Современная инфраструктура позволяет выдерживать температуры до -45 °С. Послание Путина — «Арктика принадлежит нам». Чтобы мировая общественность услышала, российские военные специально привезли на Котельный иностранных журналистов.

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: В Арктике Россия претендует на территорию площадью около 1,2 миллиона квадратных километров. Это Германия, Польша и Украина, вместе взятые. Москва хочет контролировать и Северный полюс. Русские, таким образом, рассчитывают получить доступ к порядка 4,9 миллиарда тонн горючих полезных ископаемых. Кроме того, Москва хочет взять под контроль арктические морские пути.

Притязание Путина тревожат в первую очередь Соединённые Штаты, Канаду и Данию. Они не хотят остаться с пустыми руками и аргументируют, что их материковый цоколь также простирается вглубь Арктики. Кремль, однако, не интересуют их территориальные притязания.

КРИСТОФ ВАННЕР: В Арктике Россия ставит перед фактом и размещает одну базу за другой. Пока их только три. В общей же сложности будет шесть.

Все базы оснащены современными системами противовоздушной и противокорабельной обороны. Эти виды вооружений адаптированы к низким температурам.

СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВ, представитель Вооружённых сил Российской Федерации: Системы обогрева, дополнительные ставим печи, механизмы, необходимые для выживания в условиях Арктики.

Кремль, таким образом, продолжает держать курс на экспансию и шаг за шагом расширяет сферы своего влияния. Путин придерживается старого принципа: каждая операция проводится быстро, точно и зачастую без оглядки на остальных.

Дата выхода в эфир 04 апреля 2019 года.