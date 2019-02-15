Focus: к борьбе за ценные ресурсы в арктических условиях Россия подойдёт во всеоружии

Российская армия приступила к освоению нового зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2ДТ», адаптированного для арктических условий, передаёт Focus. Как отмечается в сюжете на сайте немецкого издания, в Арктике находятся крупные залежи ценных ресурсов, борьба за которые должна обостриться в ближайшие десятилетия.

Мобильные средства противовоздушной обороны для Арктики. Российская армия приступила к освоению своего нового противоракетного комплекса «Тор-М2ДТ».

Он разработан на базе стандартного зенитно-ракетного комплекса малой дальности «Тор-М2», но адаптирован для климатических условий в Полярном круге. Система высокомобильна и даже может вести огонь на ходу.

Комплекс способен обнаруживать до 48 целей и определять приоритеты автоматически. Он оснащён 16 ракетами и может вести одновременный обстрел четырёх целей — на расстоянии до 15 километров и высоте до 10 километров. При этом время реакции составляет менее пяти секунд.

В ноябре 2018 года российская армия получила первые 12 комплексов. Они предназначены для защиты военных баз в арктическом регионе. Предполагается, что в Арктике находятся крупные залежи ценных ресурсов. По мнению многих наблюдателей, борьба за эти ресурсы обострится в ближайшие десятилетия.

Дата публикации 12 февраля 2019 года.