CNN: российская активность в Арктике поражает своими масштабами

Корреспондент CNN Фредерик Пляйтген посетил одну из множества военных баз, которые Россия строит на Крайнем Севере. По его словам, заметно, что Москва очень серьёзно относится к укреплению своих позиций в арктическом регионе, видя его стратегический и экономический потенциал.

В то время как глобальное потепление приводит к таянию льда в Арктике, Россия стремительно продвигается в регионе, чтобы взять его под контроль раньше остальных. Российские военные строят современную базу, которая ближе к американскому штату Аляска, чем к Москве. Редкая возможность посетить её выпала корреспонденту CNN Фреду Пляйтгену.

Идём на полной скорости на север через замёрзшее Арктическое море на вертолёте российских Вооружённых сил.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Русские прилагают огромные усилия, чтобы обновить военную инфраструктуру в Арктике. Несколько их баз уже полностью функционируют. Прямо сейчас они везут нас к самой современной из них.

Это место называется Северный Клевер. Российская армия уже развернула здесь ракеты береговой обороны и специальные арктические системы ПВО, спроектированные для работы в мороз.

ЕГОР ОГАРКОВ, капитан российской армии: Данный комплекс предназначен для работы в более суровых климатических условиях Арктики. Он работает при температуре до -50 °С.

Всё это часть долгосрочной стратегии Владимира Путина по господству в Арктике.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН: У этой базы есть чёткая задача — защищать и продвигать интересы России на севере Арктики. И по мере того, как здесь тает лёд из-за глобального потепления, важность этих экономических интересов возрастает.

База Северный Клевер — это стратегически важная позиция на российском арктическом Дальнем Востоке. Она кажется далёкой до тех пор, пока не взглянешь на мир с полюса и не увидишь, что это ближайшая к территории США российская база.

На базе могут размещаться до 250 военнослужащих. Помимо арсенала оружия, здесь находятся высокомощные радарные установки, которые призваны не подпустить близко американцев и их союзников.

Россия тратит значительные средства на свои арктические устремления. Это единственная страна, имеющая флот ледоколов, который позволяет открывать и контролировать арктические торговые маршруты, что даёт возможность значительно ускорить и удешевить торговлю между Азией и Западом.

Россия уже выкачивает из Арктики природные ресурсы, как в случае со сжиженным природным газом, и даже размещает в регионе свои плавучие атомные электростанции, для того чтобы подпитывать свои арктические амбиции.

ВЛАДИМИР ПАСЕЧНИК, и. о. командира тактической группы Северный Клевер: Мы ведём радиолокационный контроль, контроль воздушного пространства, контроль северных морских путей, а также ликвидацию экологического ущерба.

Администрация Трампа, похоже, абсолютно не готова противостоять российской активности в Арктике. Пока Москва расширяет и укрепляет свои позиции в этом чрезвычайно важном регионе, у Америки и её союзников даже нет таких же ледокольных мощностей, как у российского флота.

Со мной на связь из Москвы выходит Фред Пляйтген. Довольно примечателен сам факт, Фредерик, что вас вообще пригласили, не правда ли? Ведь они знали, что в США увидят этот репортаж. Как вы считаете, зачем они это сделали?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН: На мой взгляд, поскольку этот регион очень для них важен, они хотят ясно дать понять, что они очень серьёзно к нему относятся, — причём не только с военной точки зрения, но и с экономической. Они рассматривают Арктику как важную зону, представляющую особый стратегический интерес.

Мы обсудили с ними некоторые моменты. Они уверены, что из-за глобального потепления будут открываться многие новые арктические торговые пути. А для России это невероятная удача, ведь в этом случае она будет эти пути контролировать.

Как вы уже отметили ранее, это единственная страна, которая располагает атомными ледоколами. И по сути, они хотят превратить эти ледоколы в своего рода северные такси: сделать так, чтобы компании нанимали их ледоколы, чтобы те прокладывали путь до Азии для их кораблей. Таким образом продвижение по новым путям станет дешевле и намного быстрее. Огромная удача для России, если, скажем, она начнёт взимать плату за проезд северным маршрутом.

Понятное дело, они считают арктический регион важной зоной стратегического интереса. И они утверждают, что хотят защитить эту зону с помощью своих военных баз. И если взглянуть на статистику, цифры поражают. Там есть большие базы, вроде той, на которой побывали мы. И это очень передовой объект, Макс. Они вложили много средств в эту базу.

Но в целом, как утверждают русские, начиная с 2012 года, в Арктике они разместили в общей сложности более 470 объектов военной инфраструктуры. Так что это очень ощутимая инициатива, стратегическая инициатива, инициатива, которую в этой стране поддерживают на самом высоком уровне, Макс.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2019 года.