Премьер-министр Швеции: Стокгольму нужны настолько хорошие отношения с Москвой, насколько это возможно

Несмотря на то что между Швецией и Россией остаются разногласия, Стокгольму нужны настолько хорошие отношения с Москвой, насколько это возможно, приводит Dagens Nyheter слова премьер-министра Швеции Стефана Лёвена. По его мнению, его первая встреча с Путиным прошла в хорошей атмосфере, а у Швеции с Россией есть много общих интересов, в том числе в сфере бизнеса, инвестиций, торговли и, в частности, в Арктическом регионе.

«Это была моя первая встреча с Путиным, и эта встреча прошла хорошо. Хорошая атмосфера, а президент показал свою хорошую подготовленность и компетентность. На этих переговорах мы также напрямую высказали свои взгляды. Я поднял вопрос нарушения международного права на Украине, безопасности на Балтийском море, а также тему прав человека», — заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен по итогам своей встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

С Путиным Лёвен встретился впервые. Более того, в последний раз шведский премьер встречался с российским президентом в 2011 году.

Хотя с момента «аннексии»* Крыма в 2014 году Швеция твёрдо придерживалась того принципа, что на министерском уровне встреч с российскими чиновниками быть не должно, ситуация изменилась. По словам Лёвена, такое изменение политики вызвано тем, что Стокгольму необходимо налаживать с Москвой отношения.

«У Швеции должны быть с Россией настолько хорошие отношения, насколько это возможно. Россия — важная страна, она находится в нашем ближнем зарубежье… Следовательно, мы должны сотрудничать по вопросам, которые представляют для нас общий интерес. Однако мы должны также чётко указывать на вопросы, по которым наши взгляды расходятся. На Украине под угрозой оказался европейский порядок безопасности, и для маленькой страны важно, чтобы существующие законы соблюдались. Мы всегда будем выступать против несоблюдения этих законов. Однако это не значит, что с Россией не надо вести никакого диалога», — отметил шведский премьер.

По словам Лёвена, его важнейшими задачами на посту премьер-министра являются обеспечение безопасности и стабильности. «Наше участие в конференции по арктическому региону естественно — у нас там есть большие интересы. Я бы не особо много выиграл, если бы остался дома. Однако мы, разумеется, продолжаем вести двухколейную политику, в рамках которой мы с одной стороны развиваем торговую, инвестиционную и климатическую сферы, одновременно поднимая вопросы, по которым наши взгляды расходятся. Это была хорошая возможность, и мы попытаемся наладить настолько хорошие отношения, насколько это возможно», — сообщил шведский политик.

Лёвен также отметил, что он провёл встречу с представителями российского гражданского общества и шведского бизнеса в России, включая такие компании, как Stena, IKEA и Ericsson. Что касается шведских предприятий, то Путин с радостью указал на то, что они по-прежнему ведут дела в России.

«Отношения между нашими странами развиваются, несмотря ни на какие трудности. Примерно пять миллиардов инвестиций со стороны наших шведских друзей вложено в российскую экономику», — отметил Путин.

Когда переводчик перевёл слово «друзья» как «партнёры», Путин сделал тому замечание. Переводчик быстро исправился.

«Наша дискуссия по Арктике показывает, что у нас есть общие интересы. Я рад своему приезду в Санкт-Петербург, это символично для нашей общей истории», — заявил Лёвен.

Особое внимание во время Международного арктического форума Путин уделил торговле. Во время открытой сессии с четырьмя североевропейскими лидерами российский президент рассказал об экономическом потенциале этого региона.

В то же время все лидеры стран Северной Европы, присутствовавшие на конференции, а именно президент Финляндии Саули Нийнистё, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг и президент Исландии Гудни Йоханнессон отметили важность проблемы глобального потепления.

«Климатический кризис в Арктике — это не будущий сценарий. Это происходит прямо сейчас, пока мы сидим и разговариваем», — подчеркнул Лёвен.

Финский лидер также уделил этой теме большое внимание. «Происходящее в Арктике несёт последствия для остального мира, и мы должны что-то сделать. Мы слишком долго ждали и ничего не делали. Хорошо то, что нам известно, что надо сделать. Прежде всего, мы должны быстро уменьшить выбросы углекислого газа в воздух», — заявил Нийнистё.

Во время обсуждения Путин внезапно обратился к Лёвену со спонтанным приглашением в Континентальную хоккейную лигу. «Блестящая шведская сборная по хоккею радует и своих болельщиков, и наших. Было бы очень хорошо, если бы один из ваших клубов принял участие в играх Континентальной хоккейной лиги. Но это так, вне рамок нашего сегодняшнего обсуждения», — предложил Путин.

«У нас есть много общих интересов — инвестиции, климат, бизнес, хоккей. В течение многих лет мы видели прекрасных советских и российских хоккеистов и прекрасные хоккейные команды. Нам нужно сотрудничество, понимание. Но в то же самое время для Швеции — небольшой страны — важно не поступаться нашими принципами», — ответил на это Лёвен.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).