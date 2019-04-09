Aftonbladet о предстоящей встрече шведского премьера с Путиным: до оттепели далеко, но диалог налаживается

Грядущая встреча президента России Владимира Путина со шведским премьером Стефаном Лёвеном говорит о том, что российского лидера принимают, по крайней мере, «в прихожей западного мира», пишет обозреватель Aftonbladet Вольфганг Ханссон. Тем не менее, по его мнению, до оттепели в отношениях между Западом и Россией ещё далеко, а каждую встречу с западным лидером Путин по-прежнему рассматривает как возможность для того, чтобы вбить клин между странами ЕС.

Тот факт, что премьер-министр Швеции Стефан Лёвен готов встретиться с российским президентом, говорит о том, что Владимира Путина принимают хотя бы в «прихожей западного мира». Тем не менее речь о какой-то оттепели в отношениях не идёт, пишет обозреватель Aftonbladet Вольфганг Ханссон.



Не сказать, чтобы европейские лидеры выстроились в очередь на аудиенцию к Путину после того, как Россия «аннексировала»* у Украины Крым, помогла Асаду перевесить чашу весов войны в Сирии в его пользу, а также попыталась «убить бывшего российского агента на британской территории».



На протяжении долгого времени западные лидеры отказывались проводить с Путиным личные встречи. В 2014 году на саммите G20 в Австралии, по мнению журналиста, Путина «затравили так сильно», что он уехал домой раньше срока.



Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен — далеко не первый лидер, который решил растопить лёд в отношениях с Путиным. Однако в кругу лидеров не уровня Меркель или Макрона, а также стран, которые входят в «дружественную к России» группу внутри ЕС, он стал одним из первых, решившихся на подобный шаг. «Я также здесь не учитываю Финляндию с её особыми отношениями с Москвой», — оговаривается автор.



На протяжении последних лет Европа всё больше склонялась к мысли, что в тактике международной изоляции Владимира Путина уже нет никакого смысла. Ничто не указывает на то, что санкции или прохладное отношение Запада заставили российского лидера изменить его поведение.



Напротив, целый ряд европейских государств смягчил свою позицию по отношению к Москве. В следующий раз, когда настанет время продлять санкции против Кремля, нет никаких гарантий, что Европа сможет выработать абсолютное единство мнений на этот счёт.



В частности, Венгрия «всегда питала к Путину слабость», а премьер-министру этой страны Виктору Орбану нравится противоречить ЕС. В то же время греческий премьер Ципрас испытывает сильную потребность в наличии могущественных друзей за пределами ЕС. В Италии и Австрии правые популистские правительства придерживаются пророссийской риторики и критикуют европейские санкции, хотя сами пока что их поддерживают. Глава австрийского МИД Карин Кнайсль дошла до того, что в прошлом году пригласила Путина на свою свадьбу, на которой российский лидер с ней потанцевал.



«Следовательно, вряд ли кто-то удивится встрече шведского премьера с Путиным в Санкт-Петербурге. Такой шаг естественен, учитывая, что глава шведского МИД Маргот Вальстрём встречалась со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в 2017 году», — считает Ханссон.



Решающим же, однако, будет тот сигнал, который Лёвен пошлёт Путину. «Решится ли он продолжить оказывать на Россию давление, с тем чтобы она прекратила вмешиваться в войну на востоке Украины? Поднимет ли он тему нарушения прав человека в плане аннексии Крыма? Раскритикует ли он роль России в Сирии или продолжающиеся действия российских разведслужб на иностранной территории? Вспомнит ли он о нарушениях российскими боевыми самолётами шведского воздушного пространства? — задаётся вопросом шведский обозреватель. — Хотя никакой острой угрозы Швеции со стороны России нет, всё более агрессивное поведение России в нашем ближнем зарубежье чётко указывает на эту потенциальную угрозу».



При этом, продолжает Ханссон, наивность Швеции по отношению к её армии фактически сменилась раздутым страхом того, что «российское вторжение» вот-вот начнётся. Однако это не так.



Россия заинтересована в том, чтобы Швеция не вступала в НАТО. В то же время Стокгольм находится так близко к членству, что может обойтись без формального вступления в альянс. На любое изменение статуса Швеции Москва отреагирует крайне резко — о чём Россия напоминает при каждом удобном случае.



При этом Путин, без всяких сомнений, рад тому, что, несмотря на критику ЕС и США, Швеция одобрила прокладку российского газопровода «Северный поток — 2» неподалёку от побережья острова Готланд.



«Каждую встречу с западным лидером Путин рассматривает как возможность вбить клин между странами ЕС. Разобщённый ЕС России на руку куда больше, чем ЕС, объединившийся против российских великодержавных амбиций», — подводит итог Вольфганг Ханссон.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).