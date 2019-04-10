France info: у России есть всё для победы в арктической партии

Россия проводит большую конференцию по Арктике, на которой рассчитывает найти себе партнёров для развития бизнес-проектов в регионе, пишет France info. По словам автора статьи, Россия в выигрышном положении, благодаря географии, а также благодаря тому, что уже начала восстанавливать свои позиции в регионе.

«Возможно, это самый важный экономический и торговый спор на ближайшие годы. И Россия уже обозначает в нём свои позиции», — пишет журналист France info об Арктике, которой посвящена конференция в Санкт-Петербурге. По словам автора статьи, во Франции о ней никто не говорит, но это немаловажно. Участников приветствовал сам Владимир Путин, на конференцию съехались руководители Финляндии, Норвегии, Швеции, Исландии. В обсуждении принимают участие главы 350 компаний, поскольку особое место уделяется вопросам бизнеса.



Главная цель России — развивать Северный морской путь, пишет автор статьи. Так, на форуме, как отмечает он, должны быть озвучены некие проекты десятка новых портов вдоль северного побережья России, а также планы по строительству к 2024 г. четырёх ледоколов. Владимир Путин поставил цель за пять лет увеличить морской трафик в регионе в четыре раза.



Кроме того, отдельным вопросом стоит разработка полезных ископаемых в недрах Арктики. Так, по некоторым оценкам, там находится почти четверть мировых запасов энергоресурсов, а также минералы: уран, золото, никель, цинк, уголь. Геологоразведка только началась, но с потеплением климата её станут вести активнее. Так что для этого нужны комплексы, которые будут заниматься эксплуатацией, а также логистическая инфраструктура, дороги и аэропорты. Москва запустила около сотни проектов в этом регионе, но ей необходимы партнёры. Так что на этом форуме она рассчитывает привлечь скандинавские компании.



Россия может выиграть партию в Арктике, пишет автор статьи — ведь, прежде всего, она к ней ближе всех. Кроме того, она быстро поняла её геополитическую важность и стала устанавливать и восстанавливать там свои военные базы. На Западе опасаются, что она может разместить там новые крылатые ракеты, способные достичь Европы или Северной Америки.



Но при всём этом часто забывают об экологии. На форуме в Санкт-Петербурге запланировано обсуждение ряда вопросов, связанных с окружающей средой, но, строго говоря, сохранение флоры и фауны не стоит на повестке дня, пишет France info.