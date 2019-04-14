NYT: прежде чем сдерживать Россию в Арктике, солдатам НАТО придётся победить холод

В ответ на усиление России в Арктике страны НАТО провели в Канаде операцию «Нанук-Нуналивут», пишет The New York Times. По словам издания, военнослужащие альянса на собственном опыте убедились, что наибольшим врагом на Крайнем Севере являются не люди, вооружённые самым современным оружием, а ледяная стужа.

Таяния льдов в Арктике приводят к исчезновению «некогда непроницаемого барьера». В результате этих климатических изменений Россия оказалась на «пороге» Канады и теперь подрывает концепцию «Североамериканской крепости», которая долгое время успокаивала западных военных стратегов, пишет The New York Times.

Учитывая серьёзность положения, НАТО спешно пытается нагнать Россию на Крайнем Севере. В прошлом месяце сотни военнослужащих блока, в том числе из Франции, Норвегии, Финляндии и Швеции, вместе со своими канадскими товарищами участвовали в учениях «Нанук-Нуналивут». Эти манёвры среди прочего были призваны помочь силам альянса сравняться с российской боеготовностью в условиях экстремального холода.

«Россия увеличивает военное присутствие в Арктике», — говорит пресс-секретарь НАТО Дилан Уайт, приводя в качестве примера её новый флот ледоколов, системы вооружения и радары. По словам чиновника, западный военный альянс «внимательно следит» за этим наращиванием сил.

Между тем, напоминает издание, Москва уже предъявляла право на Северный полюс. В 2007 году она отправила две минисубмарины, чтобы установить на дне российский флаг, сделанный из сплава титана. Прошло уже 12 лет, но этот «трюк» до сих пор вызывает недовольство у канадских офицеров.

20% российского ВВП поступает из Арктики — через добычу минералов или морское сообщение. Страна заметно обходит Северную Америку, когда дело касается маневрирования в регионе. Для сравнения, США получают из Арктики менее 1% ВВП, обращает внимание The New York Times.

«Военные амбиции» Москвы в Арктике также возросли. Не так давно Министерство обороны РФ пригласило группы репортёров на базу на острове Котельном, чтобы «похвастать» противокорабельными ракетными установками и системами ПВО, стреляющими по учебным мишеням.

Россия также расширила свой ледокольный флот, насчитывающий более 40 кораблей, и

открыла в Арктике военные базы, которые были закрыты с конца холодной войны. Кроме того, в СМИ появлялись сообщения, что российский спецназ готовится к потенциальному конфликту в регионе.

На недавнем Международном арктическом форуме президент Владимир Путин анонсировал масштабную программу, которая включает строительство новых портов и инфраструктуры, необходимой для укрепления России на Крайнем Севере. А присутствовавший на том же мероприятии министр иностранных дел Сергей Лавров заявил: «Мы не видим в Арктике ни одной темы, которая требует внимания НАТО».

В телефонном интервью министр обороны Канады Харджит Саджан дал ясно понять, что альянс не намерен уступать «ледяное пространство». «Мы хотим, чтобы Россия знала, на что мы способны. Это не позволит ей пойти на более агрессивные шаги», — заявил чиновник.

Деревню Резольют Бей местные инуиты называют «местом, где не восходит солнце». В 1953 году они были переселены сюда канадским правительством, которое таким образом стремилось застолбить эту территорию раньше Москвы, отмечает издание.

Сегодня в Резольют Бей находится вторая из самых северных военных баз Канады. До тех пор, пока «на горизонте не появилась Россия», вооружённые древними винтовками солдаты несли здесь караул, охраняя периметр от белых медведей.

В этом году эта база стала отправной точкой для операции «Нанук-Нуналивут», которая должна обучить войска НАТО навыкам выживания в Верхней Арктике. Здесь не растут деревья, и сама местность отличается «безжалостной белизной» — белый снег сливается с белым небом. Вокруг белое море и белая земля, утверждает The New York Times.

«Я думал, что знаю, что такое настоящее зима. Но когда я приехал сюда, то я понял, что не имею о ней ни малейшего представления», — заявил изданию подполковник Аарон Уильямс, командир первого батальона Королевского канадского полка.

По словам офицера, он пытается внушить своим подчинённым, что среди двух враждебных сил в арктической войне та, что вооружена современным оружием, вероятно, представляет наименьшую угрозу. Наибольшая же опасность — это погода, которая затмевает всё остальное. «Невозможно сражаться где-либо, если ты не можешь пережить холод», — поясняет Уильямс.

Простые задачи ежедневно тщательно обдумываются. Ночной поход в туалет означает, что военнослужащим необходимо надеть множество слоёв зимней одежды, прежде чем они могут «выползти в ледяную стужу». Учитывая подобные долгие сборы, солдаты часто начинают сомневаться, а стоит ли им вообще выходить.

«Погода становится главной темой разговора, словно она — отдельная сущность. Проснувшись, солдаты говорят о том, как холодно, и ложатся спать, думая о том, как холодно будет, когда они проснутся», — подчёркивает издание.

Во время учений исследовательница Венди Салливан-Куантес обнаружила следы

обморожения по меньшей мере у 80 солдат, в основном пострадали их руки, ноги и уши. По мнению собеседницы издания, главный источник проблемы — предоставленные канадской армией рукавицы, которые неплохо сохраняют тепло, но сковывают движение. В результате военнослужащим, которым необходимо починить сломанные снегоходы или даже зажечь огонь, приходилось обнажать ладони. «Многие тратят собственные деньги, чтобы купить более удобные варежки», — добавляет Салливан-Куантес.