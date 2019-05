Guardian: глобальное потепление угрожает Арктике — и США пора это признать

Страны Арктического совета должны дать отпор президенту США Дональду Трампу и его отрицанию климатических изменений, призывает The Guardian. Как отмечает издание, позиция США угрожает местным жителям, флоре и фауне Арктики.

Всё больше людей по всему миру понимают опасность глобального потепления, однако понимать и действовать — совсем не одно и то же, пишет The Guardian. Издание призывает дать решительный отпор «позорным» попыткам президента США Дональда Трампа саботировать инициативы стран Арктического совета, которые встретятся в Финляндии на этой неделе.



Арктика особенно чувствительна к изменению климата и нагревается примерно в два раза быстрее, чем остальная планета. Среди эффектов глобального потепления издание выделяет таяние льдов и вечной мерзлоты, береговую эрозию, угрожающую местным жителям, а также потерю среды обитания представителями арктических флоры и фауны.



При этом, согласно последним исследованиям, выброс метана и углекислого газа в результате таяния вечной мерзлоты значительно ускорит глобальное потепление, ущерб от которого составит $70 трлн.



По прогнозам ООН, рост зимней температуры Арктики на 3—5 °С по сравнению с доиндустриальным уровнем неизбежен уже к середине столетия, даже в случае соблюдения положений Парижского соглашения по климату.



Как отмечает The Guardian, большинство членов Арктического совета: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия и Швеция, — а также представители коренных народов признают необходимость принятия срочных мер. Однако одна страна — США — пытается всячески мешать прогрессу.



Представители США пытаются не допустить любого упоминания климатических изменений в документах заседаний. Кроме того, они препятствуют любой отсылке к Парижскому соглашению, из которого Трамп вывел страну в 2017 году. Хотя американская позиция со временем смягчилась, неясно, к каким результатам могут прийти страны на заседании.



Несмотря на то что Трамп заявляет, что не верит в изменение климата, он хочет, чтобы американские предприятия эксплуатировали огромные запасы нефти и газа, что возможно только из-за таяния льдов. The Guardian отмечает, что «это перспективное золотое дно, на которое с жадностью поглядывают Россия и Китай».



Именно вопрос российских и китайских инвестиций станет приоритетным для госсекретаря Майка Помпео на предстоящем саммите.



Однако The Guardian называет усиление конкуренции великих держав не более чем «глупым отвлечением от несравненно более насущных глобальных климатических проблем». На этой неделе страны Арктического совета должны потребовать от США «вернуться к реальности или проваливать».