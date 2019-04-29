Daily Telegraph: изменения климата добрались и до российского полюса холода

Глобальное потепление уже сказывается на жизни наиболее сурового места на Земле, где проживает постоянное население, вызывая рост числа природных катастроф, пишет журналист Алек Лун в статье для The Daily Telegraph. В связи с этим Лун призывает Россию ратифицировать Парижское климатическое соглашение и снизить уровень выбросов парникового газа.

Даже в месте с самыми суровыми климатическими условиями на Земле, где проживает постоянное население, а именно в российском селе Оймякон ощущается глобальное потепление, пишет журналист Алек Лун в своей статье для The Daily Telegraph.

Таяние вечной мерзлоты в Оймяконе уже вынудило покинуть свои дома тысячи людей, а аткже привело к росту числа лесных пожаров и появлению новых хищников и болезней, угрожающих местной фауне.

Лун отмечает, что ему повезло приехать в Оймякон в «тёплую» погоду, когда столбик термометра опустился всего до -22 °С. Уже на следующее утро температура воздуха составила более «респектабельные» -45 °С, которых хватило для того чтобы мгновенно превратить кипяток в лёд. Однако это всё равно далеко от рекордных -68 °С, зафиксированных в «Полюсе холода» в 1933 году.

«Сильные морозы сейчас бывают намного реже», — сказала одна из местных жительниц. При этом под «сильными морозами» подразумеваются -60 °С.

Наблюдения за температурой в регионе показало, что в Оймяконе с 1930-х годов средняя температура за 10 лет увеличилась на 1 °С, а в Якутии в целом на 3 °С. Погода стала более изменчивой.

На Крайнем Севере, территории некогда полностью свободной от пожаров, число очагов возгорания увеличилось в 10 раз. При этом на 70% территории региона за последние 50 лет стало выпадать больше снега, что угрожает серьёзными наводнениями.

Прошлым летом президенту России Владимиру Путину пришлось направить в регион более £9 млн на ликвидацию последствий наводнения и лесных пожаров, в результате которых сгорело более 1 млн га леса и погиб один человек.

Кроме того, несмотря на то, что здания в регионе строят на железобетонных сваях, так как сезонно-талый слой замерзает и оттаивает чаще, чем прежде, они начинают постепенно разрушаться.

Тем не менее, Лун отмечает, что больше всего от глобального потепления пострадает местная фауна. Так, всё севернее сдвигается ареол обитания росомах, соболей и бурых медведей. В регионе уже отметили появление крыс и змей.

По данным биолога Иннокентия Охлопкова, из 140 тыс. оленей, обитавших между реками Яна и Индигирка в 90-х годах прошлого века, на данный момент остались лишь две тыс. особей.

«Люди на севере не смогут вести традиционный образ жизни, заниматься оленеводством и рыболовством. Всё превратится в болото», — предупреждает Охлопков.

Журналист полагает, что местным жителям, один из важнейших источников дохода которых связан с продажей бивней мамонтов, хорошо известно как выглядит вымирание, вызванное изменением климата. Вместе с тем здесь не видят угрозы в глобальном потеплении, полагая, что оно является результатом природных циклов, а не антропогенного загрязнения.

В этом месяце в рамках Международного арктического форума проблему признал и президент России, однажды пошутивший, что изменение климата поможет россиянам сэкономить на шубах. Однако пожалев белых медведей, он всё же предпочёл сосредоточиться на развитии нефтегазовой и портовой инфраструктуры Арктики.

Журналист утверждает, что пришло время изменений. По его мнению, России следует начать с ратификации Парижского соглашения по климату, а также довести выбросы в атмосферу ниже уровня 1990 года.

«Однако немногие готовы идти на жертвы для решения глобальной проблемы — продать автомобиль, отказаться от ещё одной пары обуви, не полететь на отдых на выходные», — пишет Лун в своей статье для The Daily Telegraph.