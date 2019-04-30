Independent: Тереза Мэй призвала бороться с изменениями климата, как с нацизмом

Британский премьер Тереза Мэй призвала Великобританию приложить столько же усилий для борьбы с климатическими изменениями, сколько было приложено в борьбе с нацизмом, пишет The Independent. Борьба с изменениями климата в Великобритании и правда напоминает ситуацию в 30-х годах, когда все прочие заботы были отодвинуты на второй план ради противостояния нацистской Германии, отмечает издание: ряд политиков говорит о том, что на кону стоит благосостояние всех граждан страны.

Великобритания должна приложить столько же усилий в борьбе с изменениями климата, сколько было приложено в борьбе против нацизма — с таким заявлением выступила Тереза Мэй, сообщает The Independent.

Как пишет издание, в британском парламенте образовалась межфракционная группа, призвавшая премьера проводить более решительную климатическую политику, чтобы избежать «катастрофы». Ожидается, что комитет по изменениям климата поставит перед Великобританией задачу — к 2040 году сократить уровень выбросов углекислого газа до нуля, при этом в рамках текущей официальной цели планируется сократить выбросы на 80% к 2050 году.

The Independent также пишет, что климатические активисты из движения Extinction Rebellion требуют от правительства ещё более радикальных мер, предлагая сократить выбросы до нуля к 2025 году.

Проводится всё больше параллелей между борьбой с изменениями климата с ситуацией в 30-х годах прошлого века, когда все прочие заботы были отодвинуты на второй план ради борьбы с нацистской Германией. По словам британского политика Эда Милибэнда, изменение климата является «самой большой угрозой экономическому и социальному благосостоянию, а также национальной безопасности».

Милибэнд призвал правительство быть в «боевой готовности». Его коллега Каролина Лукас отметила, что «сейчас необходимо сосредоточиться не на том, что политически возможно, а на том, что научно необходимо. Сохраняя статус-кво, мы рискуем судьбой всего человечества и благосостоянием всех, кто живёт в этой стране».

The Independent сообщает, что комитет по изменениям климата при британском правительстве собирается сокращать вредные выбросы путём замены газовых бойлеров в домах. Кроме того, планируется снижать использование бензина и дизеля для заправки машин, чаще использовать электричество.

Исполнительный директор комитета Крис Старк отметил, что Великобритании нужно радикально изменить свой подход к климатической политике. «Многое что изменилось с 2008 года. Великобритания подписала Парижское соглашение по климату, которое подразумевает большие усилия от развитых стран. Наши претензии на глобальное лидерство зависят от того, что мы будем делать дальше», — приводит издание слова Старка.