«В худшем случае все умрут»: европейские эксперты рассказали, чем грозят человечеству изменения климата

Повышение глобальной температуры более чем на 1,5 градуса грозит человечеству полным вымиранием, сообщает Bild, ссылаясь на результаты проведённого в ЕС исследования. Учитывая, что США вышли из Парижского соглашения по климату, а Китай пока не сформулировал своей глобальной позиции, основная ответственность за спасение планеты, по мнению экспертов, ложится на Европу, являющуюся третьим в мире регионом по количеству вредных для атмосферы выбросов.

В недавно опубликованном исследовании ЕС, посвящённом тенденциям будущего, говорится о том, что увеличение глобального уровня температуры на 1,5 градуса — это предел для нашей планеты, пишет Bild.

Согласно исследованию, если после 2030 года глобальное потепление продолжится, то мир столкнётся с увеличением количества засух, наводнений и случаев экстремальной жары. В таких условиях более 100 млн человек могут оказаться в нищете: кроме того, планете будут угрожать опустошительные лесные пожары. Природные катаклизмы рискуют повысить уровень миграции и привести к появлению «климатических беженцев».

В худшем случае исследование не исключает возможность полного вымирания человечества, информирует издание. Основной вывод, делающийся в конце исследования, заключается в том, что изменение климата станет важнейшей политической темой будущего. Отмечается, что от климатической политики будет зависеть судьба не только отдельных экономик и сообществ, но и всего человечества.

Как говорится в исследовании, Европа является третьим в мире регионом по уровню вредных выбросов и она не в состоянии в одиночку сократить их объёмы: тем не менее в свете выхода США из Парижского соглашения по климату и «нынешней неспособности Китая сформулировать свою глобальную позицию» именно на Европу ложится основная часть ответственности за спасение планеты. В частности, политики ЕС должны «как никогда раньше активно продвигать климатическую дипломатию».