Fox News: американские учёные обвинили в глобальном потеплении «токсичных» мужчин

Новое исследование нашло виноватых в изменении климата, передаёт Fox News. По мнению некоторых американских учёных, глобальное потепление — результат безответственного поведения мужчин, желающих доказать свою мужественность, поскольку забота об окружающей среде воспринимается как женственная черта.

В одном демократы единодушны: изменение климата — это плохо, очень плохо, как Вторая мировая война. Прямо скажем, угроза нашему существованию. Мы все от этого умрём.



БЕТО О’РУРК, кандидат в президенты США: Мы столкнулись с небывалым кризисом, который в худшем случае может привести к вымиранию (человечества. — ИноТВ).



КИРСТЕН ДЖИЛЛИБРАНД, сенатор, кандидат в президенты США: Если у нас не хватает смелости принять этот вызов, как самый важный вызов нашего поколения, значит, нам нет дела до этих детей…



БЕРНАРД САНДЕРС, сенатор, кандидат в президенты США: Вопрос жизни и смерти…



ЭЛИЗАБЕТ УОРРЕН, сенатор, кандидат в президенты США: Мы упускаем последние возможности решить эту проблему.



ДЖЕРРИ БРАУН, губернатор штата Калифорния в 2011—2019 гг.: Погибнут люди, среда обитания будет разрушена, уровень моря поднимется, расплодятся насекомые.



АЛЕКСАНДРИЯ ОКАСИО-КОРТЕС: Мы как бы… Если мы не займёмся проблемой изменения климата, через 12 лет миру конец. Это как бы наша Вторая мировая война.



Всё настолько плохо, что у них не хватает прилагательных. Катаклизм грозит миру гибелью, и что же тому виной? Новое исследование даёт ответ, который вас не удивит. Всё дело в токсичной маскулинности! Вот причина глобального потепления.



В исследовании говорится, что, согласно стереотипам, забота об окружающей среде — это женственная черта. Реакция мужчин — утверждение своей мужественности путём намеренного разрушения окружающей среды. И объятий с посторонними людьми*. Они водят машины, потребляющие много бензина, используют полиэтиленовые пакеты, что-нибудь поджигают… Такое вот мужское поведение! Если мы хотим спасти окружающую среду, придётся подавлять мужчин. Это как бы Вторая мировая война…



Публицист и обозреватель Марк Стайн много думал об этом. Возможно, он даже увеличивает выбросы углекислого газа самим фактом своей мужественности. Сегодня он с нами.



Марк, что вы думаете… Разве такой была наука во времена вашей молодости?



МАРК СТАЙН, консервативный публицист: Должен признаться, сначала я был настроен скептично. Если я понимаю этот тезис, моя неуверенность в собственной мужественности приводит к подъёму уровня моря на Мальдивах. Сначала меня это не убедило. Но, если подумать, это один из наименее смехотворных климатологических тезисов за последние годы. Так что я, пожалуй, одобряю ход их мыслей!



Но как же наша страна дошла до того, что наукой занимаются феминисты? Разве не очевидно было, что результатом станут вот такие исследования?



МАРК СТАЙН: Да, я думаю, в случае с социологией и климатологией очень трудно понять, не имеем ли мы дело с искусной пародией. На самом деле понять почти невозможно.



Но, по-моему, это восходит к… По-моему, что здесь важно, так это токсичная маскулинность. Они говорят, что провели вот какое исследование — и это твёрдая научная основа их выводов: они дали кому-то подарочную карту Walmart, розовую в цветочек. То есть на вид в ней было что-то девчачье, женственное, сентиментальное. И парень, получивший эту подарочную карту, пошёл и сделал много очень брутальных, мужских покупок, от которых растаяли полярные льды.



А если дать ему что-то… Он ведь такой впечатлительный, этот токсично маскулинный самец, что, если дать ему «мужественную» карту, он подумает: «Как мило!» — пойдёт и купит хозяйственную сумку Sierra Club. И спасёт планету. Вот на такие социологические изыскания высшие учебные заведения Америки тратят целое состояние.



Я-то думал, климатология изучает ледяные керны, а оказалось, что подарочные карты Walmart!



МАРК СТАЙН: Нет, нет, это просто смешно! Потому что, по сути, климатология — это состояние ума. Так что, если хотите, можете забраться в какие-нибудь дебри и взять образцы годичных колец деревьев, но это для неудачников. Большие деньги даются на исследования, в которых утверждается, что планету нагревают мужчины.



Пару недель назад в этой программе, Такер, вы рассказывали о введении вегетарианских дней в школах Нью-Йорка. Потому что в красном мясе есть что-то токсично-маскулинное. По сути, половину историй, которые вы освещаете каждый вечер, объединяет общий подтекст — токсичная маскулинность.



Когда Джерри Браун говорит: «Мы все должны обеспокоиться, потому что расплодятся насекомые», — эти люди в буквальном смысле предсказывают нашествие саранчи! И в нашествии саранчи есть лишь один хороший момент: она убьёт всех мужчин. Если, конечно, пукающие голштинские коровы Александрии Окасио-Кортес** не доберутся до нас первыми. Но между нашествием саранчи и нашествием пукающих голштинских коров токсично-маскулинные мужчины закончатся, и планета будет спасена.



Жаль, что нет латинского термина, который бы обозначал власть неудовлетворённых психов. Потому что именно это мы сейчас видим. Марк Стайн, раз уж у нас революция, я рад, что вы вместе с нами ведёте её хронику. Спасибо!



МАРК СТАЙН: Большое спасибо, Такер! Рад вас видеть!



Дата выхода в эфир 04 апреля 2019 года.



* Намёк на скандал вокруг бывшего вице-президента США Джо Байдена (прим. ИноТВ).



** Намёк на предложенный конгрессменом Окасио-Кортес «Зелёный новый курс», предусматривающий отказ от ископаемого топлива, самолётов и коров, выбрасывающих в атмосферу слишком много парниковых газов (прим. ИноТВ).