Guardian: Китай призвал развитые страны «выплатить долг» за глобальное потепление

По мнению Китая, развитые страны делают недостаточно в плане сокращения вредных выбросов, создающих парниковых эффект, и поддержки развивающихся государств. Но ЕС и другие развитые страны считают, что Поднебесная пользуется положением развивающейся экономики и недоговаривает о собственных выбросах. Из-за разногласий между сторонами вступление в силу Парижского соглашения по климату может снова отложиться, пишет The Guardian.

На международных переговорах ООН по климату Китай призвал богатые страны «выплатить долг» за их роль в глобальном потеплении, сообщает The Guardian. По мнению Поднебесной, развитые государства делают недостаточно в сфере сокращения выбросов в атмосферу газов, создающих парниковый эффект, а также обеспечения поддержки бедным странами.

Свои достаточно резкие заявления глава китайской делегации, спецпредставитель КНР по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа сделал перед небольшой группой журналистов. «Развивающиеся страны чувствуют себя не слишком удовлетворёнными или довольными. Мы должны посмотреть, выполнили ли свои обещания развитые государства. Некоторые страны до сих пор не начали работу по смягчению негативного воздействия на окружающую среду или по обеспечению финансовой поддержки (бедным странам. — ИноТВ). Мы убедительно призываем их выплатить долги», — заявил китайский госслужащий.

По словам Се Чжэньхуа, в отличие от обеспеченных развитых стран развивающиеся государства «проявили гибкий и конструктивный подход» на переговорах. The Guardian подчёркивает, что одним из главных камней преткновения на проходящем в Польше саммите ООН по климату стало обсуждение на тему сокращения газовых выбросов и потребления угля.

Развитые страны предпочитают жёсткие стандарты, но развитые исторически получают определённые поблажки, поскольку все понимают, что инфраструктура и технические возможности неравны. Однако Евросоюз и некоторые другие развитые страны выражают обеспокоенность, что большие и стремительно развивающиеся экономики вроде Китая не слишком чисты на руку, когда дело доходит до отчётности об их выбросах.

Се заявил, что переговоры «зашли в тупик». Глава китайской делегации настаивает, что его страна должна всё ещё причисляться к развивающимся, а для развивающихся государств должны применяться более гибкие правила. Если таким странам, которые изначально располагают ограниченными возможностями по контролю над газовыми выбросами, будет предоставляться финансовая и техническая поддержка, то они смогут эффективнее защищать природу от негативного влияния своей деятельности.

Как отмечает The Guardian, если стороны не смогут найти компромисс, двухнедельные переговоры в Польше завершатся ничем, и без окончательного свода правил, который и был целью саммита, вступление в силу Парижского соглашения снова отложится.

Помимо возмущённых комментариев со стороны Китая, развитые страны также столкнулись с критикой тихоокеанских островных государств, которые призвали всех членов Организации экономического сотрудничества и развития ускоренными темпами сокращать потребление угля. Впрочем, на этой неделе входящие в организацию США и Австралия заявили о том, что они пока от угля в качестве источника энергии отказываться не собираются.