South China Morning Post: на американскую Z-машину Китай ответит своей, помощнее

Китайские учёные строят улучшенную версию американской Z-машины, экспериментальной установки для изучения ядерных реакций, которая до этого была самым мощным аппаратом в своём роде и активно использовалась в военных исследованиях. Как сообщает South China Morning Post, китайцы задались целью обойти США в ядерных разработках, чему уже способствуют внушительные государственные инвестиции.

В глубинке гористой китайской провинции Сычуань власти Поднебесной строят аппарат, который позволит проводить исследования термоядерных реакций на беспрецедентном уровне, пишет South China Morning Post.



Как утверждается, китайцы создают собственную версию американской Z-машины, огромной экспериментальной установки, созданной для исследования реакций в условиях экстремально высоких температур и магнитного давления при радиации. Аппарат использовался при разработке ядерных вооружений, начиная от традиционных боеголовок до так называемой чистой ядерной бомбы — пока ещё теоретического типа оружия, в котором для создания термоядерного синтеза не применяются урановые или плутониевые триггеры и за счёт этого при использовании эффективнее контролируется мощность взрыва и не создаётся долговременное радиоактивное заражение.



Z-машина, принадлежащая Сандийским национальным лабораториям, базирующимся в Альбукерке, штат Нью-Мексико, на протяжении десятилетий была главным аппаратом для ядерных исследований. Но сегодня китайские учёные намерены построить более мощное устройство, которое будет способно создавать ещё более экстремальные условия для реакций. Это позволит специалистом проводить углублённые, более детальные исследования.



Созданием китайской Z-машины занимается Китайская академия инженерной физики в специальном центре в городе Мяньян, в провинции Сычуань. По предварительным планам, устройство начнёт свою работу уже через несколько лет. Китайская разработка должна будет производить порядка 60 млн. ДЖ энергии рентгеновского излучения против 2,7 млн., которые сегодня фиксируются у американской машины. Как уверяют специалисты Поднебесной, их разработка затмит «собрата». Помимо военных исследований новый аппарат может помочь существенно продвинуться в изучении чистых источников энергии.



Как отмечает South China Morning Post, несмотря на недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Америка, Китай и Россия ведут «бесконтрольную гонку вооружений», китайские власти заявили, что они ни в какой гонке не участвуют и ни для кого опасности не представляют. Тем не менее ранее китайские СМИ сообщали о том, что упомянутая академия инженерной физики задалась целью «обойти США». И теперь, чтобы не отстать, в секретных исследовательских центрах с лучшим в мире оборудованием за дело взялись выпускники топовых вузов, включая Калифорнийский технологический институт и британский Оксфорд.



Сами учёные Поднебесной признают, что власти инвестируют внушительные средства в ядерные исследования. А вот в США ситуация, напротив, не самая радостная, поскольку финансирование нередко урезают.